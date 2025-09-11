【
大
中
小
】 【
打 印
】
美法官叫停特朗普政府限制非法移民獲取福利
http://www.CRNTT.com
2025-09-11 15:44:18
中評社北京9月11日電／據央視新聞報導，當地時間9月10日，美國一名聯邦法官發布初步禁令，阻止特朗普政府限制非法移民獲得多項聯邦政府資助的福利項目，包括“啟蒙計劃”學前教育、健康診所和成人教育等。裁決適用於美國多州和哥倫比亞特區。
美國羅得島州地區法官麥克埃羅伊在裁決意見中指出，相關部門在未徵求公眾意見的情況下草率更改政策。
白宮則回應稱，將在更高法院尋求推翻禁令，並強調“非法移民不應享受納稅人資助的福利”。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
被解雇FBI官員起訴特朗普政府
(2025-09-11 15:38:59)
美最高法院支持特朗普在加州的移民執法政策
(2025-09-09 17:22:55)
特朗普政府凍結哈佛大學撥款被判違憲
(2025-09-05 17:04:52)
矛盾升級！美國首都起訴特朗普政府非法派兵
(2025-09-05 15:16:01)
美法官裁定特朗普政府凍結哈佛大學經費違憲
(2025-09-04 15:50:43)
美國法官叫停政府遣返危地馬拉兒童
(2025-09-02 10:29:56)
美國法官叫停政府遣返危地馬拉兒童
(2025-09-01 19:41:21)
特朗普政府與美聯儲鬥爭“顯著升級”
(2025-08-27 12:18:09)
美緊急事務局員工批評政府應災政策
(2025-08-26 17:06:45)
強硬移民政策折射美國全方位危機
(2025-08-26 16:36:17)