美法官叫停特朗普政府限制非法移民獲取福利

中評社北京9月11日電／據央視新聞報導，當地時間9月10日，美國一名聯邦法官發布初步禁令，阻止特朗普政府限制非法移民獲得多項聯邦政府資助的福利項目，包括“啟蒙計劃”學前教育、健康診所和成人教育等。裁決適用於美國多州和哥倫比亞特區。



美國羅得島州地區法官麥克埃羅伊在裁決意見中指出，相關部門在未徵求公眾意見的情況下草率更改政策。



白宮則回應稱，將在更高法院尋求推翻禁令，並強調“非法移民不應享受納稅人資助的福利”。