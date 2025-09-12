外交部：中國經濟仍是世界經濟增長主要支撐

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京9月12日電（記者 海涵）外交部發言人林劍11日在例行記者會上表示，中國外貿仍是全球貿易的重要增量，中國經濟仍是世界經濟增長的主要支撐。



有記者提問說，外界關注到中國8月份出口總值增長放緩，有觀點認為這主要是受對美出口額下降影響，中美“關稅休戰”的積極效應似乎正在減退。同時我們注意到，中國同歐盟、東盟、非洲、拉丁美洲等地區國家的貿易聯繫依然強勁，一些指標呈現持續攀升的積極態勢。發言人對此有何評論？



林劍表示，今年世界經濟不穩定性、不確定性因素進一步增多，中國外貿逆勢而上，保持了穩健發展。最新數據顯示，今年前8個月，中國貨物貿易進出口總值同比增長3.5%。一段時間以來，中國對歐盟、東盟、金磚、非洲國家特別是共建“一帶一路”國家的進出口均實現增長，相當增幅由在華外國企業貢獻。中國對外貿易的多元化不但有效緩解了外部經貿環境波動帶來的衝擊，助力全球產供鏈穩定和優化，也讓國內外消費者和深耕中國的各國企業切實受益。



林劍指出，事實再次證明，中國外貿仍是全球貿易的重要增量，中國經濟仍是世界經濟增長的主要支撐。相信隨著政策“組合拳”持續顯效，中國經濟的活力和潛力還將進一步釋放，持續為世界經濟發展注入寶貴的確定性。