中評現場：擴大朋友圈 東莞台博會簽約新企

（中評社 盧哲攝） 中評社東莞9月13日電（記者 盧哲）由廣東省人民政府台灣事務辦公室、東莞市人民政府、全國台灣同胞投資企業聯誼會聯合主辦的2025第十六屆東莞台灣名品博覽會（以下簡稱“台博會”）11日在東莞市廣東現代展覽中心開幕。本屆台博會規模再創歷史新高，當天還舉行了多項簽約儀式，擴大展會“朋友圈”。



作為全國歷史最久、規模最大的台博會之一，本屆東莞台博會以“強鏈融合 智創未來”為主題，展覽面積達3.3萬平方米，設8大主題館、25個省（市）專館，吸引超670家企業參展，展位數量超1880個，規模再創新高，凸顯兩岸及亞洲台商攜手合作的火熱氛圍。



據瞭解，本屆台博會“朋友圈”再擴大，一大亮點的是首次設立“亞洲台商主題館”，而“島內新朋友”包括新增台灣機械工業同業公會、台灣發電機工業協會等58家會員企業。台博會不僅為兩岸企業搭建了更廣闊的交流平台，更吸引了在印度、馬來西亞、泰國、越南等十多個國家和地區的實力台企入駐，進一步擴大了台博會的國際影響力，推動兩岸合作向更寬領域、更深層次邁進。



11日中午，東莞市台商投資企業協會與香港台灣工商協會及越南台灣商會聯合會、印度清奈台灣商會、台灣發電機工業協會，分別舉行了“攜手並進 共創未來”產業合作戰略簽約儀式。各方將深化產業協同，推動技術創新與資源整合，促進人才交流與市場共享，構建互利共贏新格局。