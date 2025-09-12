中評現場：東莞台灣名品博覽會開幕

2025第十六屆東莞台灣名品博覽會11日在東莞市廣東現代展覽中心開幕（中評社 盧哲攝） 中評社東莞9月12日電（記者 盧哲）2025第十六屆東莞台灣名品博覽會（以下簡稱“台博會”）11日在東莞市廣東現代展覽中心開幕。來自兩岸工商團體和東南亞地區的台商台企代表等共600多人參與開幕式。



全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏在開幕式上致辭時表示，面對艱難的環境與美國關稅“大棒”帶來的一些衝擊，只要兩岸企業家共同攜手，就沒有衝不破的困難、打不破的難關。“讓我們共同攜手，絕對可以開創更為燦爛輝煌的未來”。



李政宏強調，當前粵港澳大灣區的建設持續提速，新質生產力政策不斷深化，人工智能、新能源、生物醫藥等新興產業的需求爆發，廣大台商台企可依托東莞完備的供應鏈的體系與良好的政策，抓住機遇，實現轉型升級和產業布局。李政宏說：“我們廣大台商要堅定信心，積極融入大陸發展格局，參與大陸高質量發展，相信在兩岸企業家共同攜手打拼的努力下，必將迎來中國式現代化的高光時刻，實現中華民族的偉大復興。”



兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘致辭表示，此次台博會共設8大主題館，包括了AI，包括了電子信息、智能製造、生物科技等。可以看出台商在這邊轉型升級的具體成果。而除了產業產品的轉型升級，台商在東莞還有一個重要的轉型升級的成就——那就是東莞或廣東已經成為台商的營運總部，集合研發、資金、管理、製造等等功能於一身。尹啟銘說，東莞是台商的家，從此地開枝散葉，輻射到大陸各個地方，成就東莞成為台商的營運總部。