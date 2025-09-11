李在明舉行就職百日記者會

中評社香港9月11日電／韓聯社報道，南韓總統李在明11日在原總統府青瓦臺迎賓館舉行就職百日記者會，就韓朝關係、南韓公民被美國移民當局拘押問題、三大獨立檢察組任期等熱點問題發表見解。



李在明在開場發言時表示，過去的一百天可以用“恢復和復常的時間”簡短概括。恢復民生經濟是當務之急，緊急修復因長期內需不振而惡化的經濟機製成為首要任務。剩下的4年9個月將成為“增長和飛躍的時間”，政府將全力推動國家奮力邁上新臺階。



對於韓朝關係，李在明表示，雖然朝方反應冷淡，韓朝關係仍未得到進展，但政府將持續努力重啟韓朝對話。若期待朝方因韓方新政府成立後採取幾項緩解緊張的措施而很快就改變態度，這是愚蠢的想法。



李在明指出，韓朝關係問題不能單靠韓方力量解決。朝鮮認為威脅其體制安全的最大因素不是韓方，而是美方，因此對其而言，朝美關係優先於韓朝關係。促成朝美對話將有利於實現韓半島和平穩定，但韓方沒必要執著于主導朝美對話，因此我曾在韓美首腦會談上表示韓方願發揮助推和支援的作用。



對於南韓公民日前被美國移民當局被拘押一事，李在明表示，此事件或將導致南韓企業在美直接投資時產生猶豫。政府正與美方展開協商，要求美方今後正常辦理與對美投資有關的簽證，預計美方將妥善解決相關問題。



南韓朝野前一天以通過《政府組織法》修正案為設立金融監督委員會放行為條件商定不再延長三大獨立檢察組任期。李在明就此表示，我事前並不知曉相關內容，也希望朝野不要採取該做法。他表示，徹查內亂事件的真相，並從根本上杜絕內亂事件重演是民主共和國的核心價值，就此討價還價並不妥當。