呂小慶答中評：大閱兵具劃時代意義

東風-5C洲際戰略核導彈(中評社資料照） 中評社北京9月12日電（記者 郭至君）9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行，習近平發表重要講話並檢閱受閱部隊。中國中日關係史學會副會長呂小慶日前接受中評社記者採訪表示，這場大閱兵具有劃時代意義，向世界表明：中國既有維護世界和平的意志和理念，也具備捍衛世界和平的能力，具有劃時代意義。



呂小慶表示，從1972年中日恢復邦交正常化以來的53年間，中國對日關係一直強調的一個主題就是以史為鑒，面向未來，這是我們對日政策的基本指導方針。習主席在此次招紀念活動招待會上特別提出“以史為鑒，以和為貴”，則是面向全球一切愛好和平的國家講的，特別是對在中國人民抗日戰爭以及第二次世界大戰當中共同戰勝的一日奮戰的這些盟國，以及受到日本軍國主義欺壓的這些國家的民眾說的。



呂小慶說，習主席講話中特別強調和平，首先是當下的世界並不太平，無論是俄烏戰爭、巴以衝突，還是印巴空戰等熱戰，以及中國台海、朝鮮半島等地區都存在不穩定因素。第二就是呼籲各國摒棄對抗，共同面臨全球挑戰。中國從來反對霸權，也沒有引領世界的想法，中國明確指出維護世界的和平是全球的問題，不是哪一個國家的問題，世界的和平要靠世界各國齊心合力來維護，中國是維護世界和平的負責任大國。



習近平總書記將抗戰時期的“正義與邪惡”“光明與黑暗”框架，轉化為當代國際關係中的“和平與戰爭”“對話與對抗”“共贏與零和”的抉擇，對此，呂小慶表示，這樣的表達並不突兀，是一種延續。“戰爭與和平”、“光明與黑暗”這兩個問題往往是聯繫在一起的，衹有和平才會有光明，而戰爭只會帶來黑暗。“對話與對抗”主要是面對現在的形勢，如果不對話而採取對抗，根據歷史的經驗，最終是會發生戰爭的，這是人類兩次世界大戰和人類歷史上的無數次戰爭所得出的一個結論，這一點是毋庸置疑的。“共贏與零和”主要指的是現在世界上存在霸權主義和一國利益為先的錯誤主張，這是在破壞世界從二戰之後形成的聯合國對話機制和平台。習主席講話提醒我們，如果我們不吸取歷史的教訓，人類就會再次走向正義與邪惡，光明與黑暗的戰爭道路，習主席是向全世界呼籲和平的引導。

