台灣形象展亮相服貿會　36家台企展成果

台胞在台灣形象展外表演台灣少數民族舞蹈，並跟眾人打招呼（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月12日電（記者 陳思遠）2025年中國國際服務貿易交易會於9月10日至14日在北京首鋼園區舉辦。作為服貿會的重要組成部分，台灣形象展已連續五年精彩亮相，成為兩岸經貿科技服務交流合作的重要展示平台。今年，來自科技服務、健康衛生服務、金融服務、供應鏈及商務服務四大行業的36家台企，以兩岸經貿科技服務交流合作為切入點，全方位呈現兩岸在經貿科技領域的交流合作實踐成果。



北京台資企業協會理事施心木向記者介紹，台灣形象展位於首鋼園區4號館，展區面積達200平方米，以“服務融合發展，共享民族未來”為主題，與服貿會“服務全球，互惠共享”的主題緊密呼應。形象展的設計獨具匠心，靈感來源於展開的畫卷，整體由流線型紐帶與圓形相互融合構成，延續了往屆台灣形象展的設計理念。外圍的流線型紐帶以閩南紅磚紋和台灣少數民族元素作為裝飾，綿延展開，象徵著兩岸一衣帶水、血脈相連。中間圓形頂部以24節氣為主題，懸掛著24盞台灣傳統燈籠，寓意民族團圓、共同發展。形象展四周醒目地懸掛著“台灣 TAIWAN”字樣，使觀眾能在眾多省份和地區展覽中迅速定位。



展區內精心設立了京彩台灣、台企風采、台商服務、互動訪談四大板塊，多維度展示兩岸經貿科技交流合作的成果。參展的36家企業涵蓋科技服務類7家、健康衛生服務類6家、金融服務類3 家、供應鏈及商務服務類20家。



“36家企業，300多件展品，這些企業來自東北、遼寧、沈陽、陝西、雲南、廈門等地。”施心木在接受記者採訪時介紹，此次參展的台企中，富能智造、建霖健康、太田水素等8家企業為首次參展，13家企業來自京外地區，地域覆蓋範圍進一步擴大，展現了兩岸經貿交流的廣泛基礎。



在眾多展示區域中，兩岸科技創新中心互動區域人氣爆棚。這裡定時安排機器人、機器狗表演，還有自動多功能綜合眼健康篩查儀、騎行姿態矯正和騎行眼鏡打卡專用平台等特色互動展示項目，吸引了大量觀眾駐足體驗。互動訪談區同樣精彩紛呈，設有專門洽談區和互動展示區，定時安排北京台資企業協會自行車俱樂部舞團表演台灣少數民族舞蹈，茶藝師現場衝泡台灣高山茶，向嘉賓施禮奉茶。展區內茶香四溢，機器人隨著音樂節奏歡快起舞，為觀眾帶來一場獨特的感官盛宴。

