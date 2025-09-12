人形機器人跳舞搶眼　兩岸科創中心科技感足

兩岸科技創新中心展區，科技感滿滿（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月12日電（記者 陳思遠）在2025年中國國際服務貿易交易會上，台灣形象展區內的兩岸科技創新中心憑借濃鬱的科技氛圍，成為現場參展人群關注的焦點。



亦莊盛元投資開發集團的汪浩向記者介紹，兩岸科技創新中心成立於2023年，此次是首次亮相服貿會。“本次我們帶來了16家合作企業的30餘款產品，目前兩岸科創中心共有89家合作單位，其中大陸企業48家、台灣企業41家，是名副其實的兩岸綜合服務平台。”汪浩說道。



展台上，大陸企業優必選公司的三台人形機器人阿爾法（Alpha）呈三角排布，正整齊劃一地舞動。機器人綠色的眼眸忽明忽暗，宛如靈動眨眼，瞬間吸引了記者們的目光。“阿爾法是一款編舞機器人，它的每個關節都具備軟化功能。在編舞時，人們可通過手動調整關節位置，完成整套舞蹈編排。”現場工作人員介紹，作為陪伴型機器人，阿爾法支持電腦與手機雙端操控編舞，尤其受到青少年青睞，“孩子們親手編舞時，會收穫滿滿的成就感。”



此外，一款名為“悟空”的機器人憑借萌趣外形與獨特命名，同樣聚集了超高人氣。工作人員介紹，優必選這款人形機器人“悟空”，是全國首款具備人形智慧的小型機器人，“它的眼神、動作和語言不像其他機器人那般呆板，互動時能讓人明顯感受到其‘智慧感’。”據瞭解，只需呼喚兩聲“悟空”即可激活指令，機器人可完成打太極、做瑜伽、跳各類舞蹈等動作，還能唱歌、朗誦、解題，尤其受五、六歲兒童歡迎，市場售價約2000餘元。



談及中心成果，汪浩表示，成立一年多來，兩岸科創中心已推動15家台灣企業落地，其中至毅科技的光刻膠是極具代表性的台企產品。她進一步介紹，中心孵化器為台企提供全鏈條支持：前端對接研發資源，中間指導資金與經營，後端助力對接龍頭企業及市場。以至毅科技為例，其已通過兩岸科創中心平台成功與經開區龍頭企業京東方達成合作，雙方還計劃在兩岸科創中心共建光刻膠量產實驗室，為企業後續市場業務開展築牢基礎。

