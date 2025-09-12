中評花絮：台灣展區機器人機器狗萌趣吸睛

小米鐵蛋機器狗跟觀眾握手互動（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月12日電（記者 陳思遠）中國國際服務貿易交易會台灣形象展區內，一場特別的“科技萌物互動秀”吸引眾人注意——機器人與機器狗罕見同框亮相，憨態可掬的模樣引得參展人群紛紛圍攏，大家舉著手機記錄瞬間，還忍不住上前與它們玩鬧互動。



只見機器人邁著略帶“踉踉蹌蹌”的可愛步伐，慢悠悠走進台灣形象展區，剛一露面就抬起手臂朝眾人揮手打招呼。圍觀觀眾立刻心領神會，紛紛往後退了退，特意為它讓出一片寬闊的互動空間。等機器人穩穩邁上展區的小台階，一位觀眾忍不住笑著喊住它：“來，握手！”機器人似乎“思考”了幾秒，竟真的緩緩伸出“手”，擺出了握手的姿勢，引得周圍一陣歡呼。



和觀眾玩夠了，機器人又揚起右手，像模像樣地揮手道別。就在這時，展區一張展桌下突然鑽出個小身影，小米鐵蛋機器狗走了出來。工作人員操控著機器狗，讓它跟在機器人身後“同行”，可機器人像是察覺到前方有障礙物，站在原地不肯挪動，場面格外逗趣。



機器狗一出場，幾位觀眾立刻好奇地蹲下身子，試著和它互動。“站住！”“坐下！”“握手！”隨著指令一聲聲落下，機器狗精準完成了相應動作，靈活程度堪比真實小狗。尤其在“握手”時，它還會揚起一只機械腳在空中輕輕晃動，模仿小狗握手的模樣，萌得觀眾紛紛掏出手機拍照。



這場機器人與機器狗的同框互動，給台灣形象展區增添了不少歡樂氛圍，也讓大家直觀感受到科技帶來的趣味與進步。待互動結束，機器人又邁著標誌性的 “踉蹌步”朝其他展區走去，看樣子是要在展館內進行繞場互動。



台灣形象展已是第五次亮相服貿會，2021年開始，台灣形象展首次亮相服貿會22家在京台企集中展示，展館充滿台灣元素。經過4年的成長，2025年的台灣形象展繼續突出融合發展主題，成功邀請全國台企聯和36家台企共同參展，使展示元素進一步聚集，突出了兩岸融合發展新技術、新成果、新業態、新機遇。

