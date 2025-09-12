服貿會台企美食搭台　連接兩岸文化情

呷哺集團展位（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月12日電（記者 陳思遠）在中國國際服務貿易交易會上，一眾台資企業攜特色美食精彩亮相，台式月餅、雪餅、特色茶飲、風味火鍋等紛紛登場，成為展區內亮眼的“兩岸交流名片”。台企通過茶藝展演、產品試吃、品牌推介等豐富活動，以美食文化為紐帶，拉近兩岸情感距離，展現深耕大陸市場的信心與成果。



台灣形象展區內，源自台灣的呷哺集團格外引人注目。據呷哺集團張艶梅介紹，品牌自1998年進入北京，至今已深耕大陸市場27年。本屆服貿會中，台資企業呷哺呷哺與劉家宴成功入選指定餐飲服務商，這也是呷哺集團連續第三年為服貿會提供供餐服務。



“今年我們的供餐產品全面升級，不再局限於以往的單品煮燙，新增了肥牛飯、特色飲品、冰淇淋、炸物等多樣品類，供餐區人氣高漲，獲得顧客廣泛好評。” 張艶梅表示，服貿會作為國家重大展會平台，不僅助力企業展示品牌形象、增強與消費者的互動，更帶來了簽約合作夥伴、對接優質產品、發掘潛在合作方等寶貴機遇。她強調，大陸擁有廣闊的市場空間、優良的營商環境以及14億消費者的龐大需求，因此，擁抱大陸、持續深耕大陸市場，始終是呷哺集團的重要戰略選擇。



旺旺集團已是連續五年參與服貿會。全國台企聯常務副會長、旺旺集團北京首席代表林天良介紹，在北京市台辦的協助下，旺旺文創食品成功進駐北京天壇銷售，成為首家進入大陸5A級景區的台灣文創食品企業。為慶祝北京中軸線申遺一周年，旺旺特別結合中華文化特色與民族品牌定位，設計推出“大圓滿雪餅”，融入天壇“國泰民安、五穀豐登”的美好寓意，向消費者傳遞吉祥祝福。



同樣帶來台灣特色風味的還有元祖食品。“台式桃山皮月餅、台式煎餅皮冰淇淋月餅是我們的招牌產品，餅皮工藝延續台灣經典風味。”元祖食品區域經理丁珊珊向中評社記者介紹，元祖食品創始人是台灣女性，因此品牌眾多產品都深植台灣特色基因。她提到，隨著兩岸經貿交流與人員往來日益密切，越來越多台資企業扎根大陸，不少台灣同胞也來大陸創業發展。在日常商務往來中，元祖旗下的經典產品鳳梨酥，憑借濃鬱台灣風味，逐漸成為台胞傳遞台灣特色心意的優先選擇。



由台灣同胞回到大陸祖籍地福建創辦的天福茗茶，也在服貿會上展現了兩岸茶文化的交融之美。茶月餅、特色茶葉與專業茶藝表演吸引眾多觀眾駐足品鑒。“台灣高山烏龍茶是我們的經典產品。”天福集團北京分公司培訓師馬雪蒙向中評社記者介紹，此次展出的茶月餅是專為中秋節設計的特色產品。

