卓世傑答中評：盼政策助力台企服貿落地發展

台灣光鴻資本集團董事長卓世傑接受中評社記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月12日電（記者 陳思遠）9月11日，在第三屆兩岸服務貿易推進會期間，台灣光鴻資本集團董事長卓世傑接受中評社記者採訪時表示，兩岸服務貿易的合作在技術層面並無顯著障礙，台灣企業技術實力強勁，但台企尤其是台青與中小企業在大陸發展時，需政府在政策層面給予更多支持以加速落地。



卓世傑指出，當前全球貿易受美國對等關稅衝擊，貨物貿易（下稱“貨貿”）領域影響顯著，服務貿易（下稱“服貿”）雖受波及但也成為兩岸轉型升級的關鍵契機。他表示，當前全球貿易結構中貨貿占比約75%、服貿占25%，預計到2030年這一比例或趨近1：1，服貿增長潛力巨大。



卓世傑認為，從全球格局看，大陸服貿規模僅次於美國，占全球近15%，且大陸正通過“AI ＋ 行動方案”等政策大力扶持服貿發展；而台灣服貿全球排名第30位，市場規模有限，未來發展的核心機遇在於把握大陸內需市場成長窗口。



談及台灣優勢與轉型方向，卓世傑表示，台灣半導體、電子信息領域製造技術實力強勁，但受貿易衝擊與大陸企業崛起影響，價格競爭優勢減弱，需向“生產性服務業”轉型，將產品思維升級為“產品＋服務”整合模式，並與AI技術結合。



卓世傑表示，已進入大陸市場的台企，雖具備過硬技術，但在“接地氣”方面先天不及大陸本土企業，亟需政府通過政策扶持“扶一把”。具體而言，卓世傑希望相關部門能在優惠政策傾斜、市場資源對接等方面提供幫助，助力台企快速將技術優勢轉化為市場競爭力。他特別指出，台灣年輕人與中小企業這類群體資金實力有限，若無法快速實現市場變現，可能因難以支撐而選擇退回台灣，不利於兩岸長期合作。



結合大陸“AI＋行動方案”的發展趨勢，卓世傑呼籲，針對來大陸發展的台灣青年與中小企業，政府可推出更具針對性的支持舉措，重點助力其在生產性服務業、數字貿易服務業領域扎根。他分析，兩岸技術各有優勢：大陸在算法領域實力突出，擁有多個大模型，台灣可通過開源方式借力；台灣則在算力及半導體領域優勢顯著，生產性服務業基礎扎實，且在AI醫療、AI照護、智能製造、AI交通等細分應用場景中，能梳理出二三十種可行方向，台青與中小企業只需專注其中部分領域即可實現發展。

