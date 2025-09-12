兩岸服務貿易推進會　共繪融合發展新藍圖

第三屆兩岸服務貿易推進會現場（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月12日電（記者 陳思遠）首鋼會議中心1號館內兩岸工商科技界人士齊聚，共同見證第三屆兩岸服務貿易推進會開幕。作為2025年中國國際服務貿易交易會的重要配套活動，此次推進會由全國台灣同胞投資企業聯誼會、北京市人民政府台灣事務辦公室、北京市投資促進服務中心、北京台資企業協會聯合主辦，聚焦兩岸服務貿易發展新機遇，助力兩岸經濟科技交流合作與融合發展深化。



11日下午14時，推進會正式拉開帷幕，由北京市人民政府台灣事務辦公室副主任劉先傳主持。全國台企聯常務副會長、北京台資企業協會會長陳文館，全國台企聯常務副會長李泓蘭等80餘位台商台企代表出席會議。



北京市人民政府台灣事務辦公室主任霍光峰在致辭中表示，兩岸服務貿易合作前景廣闊，北京市將繼續為台商台企提供優質服務和發展機遇。北京市商務局副局長石崇遠表示北京作為國家服務業擴大開放綜合示範區，將為兩岸服務貿易提供更多創新機遇。陳文錧在致辭中呼籲兩岸企業界要把握時代機遇，深化合作，實現共贏發展。



會上，商務部國際貿易經濟合作研究院、對外經濟貿易大學的專家學者以及安永咨詢、盈科律師事務所等專業服務機構代表帶來主旨演講。商務部國際貿易經濟合作研究院國際服務貿易研究所副主任李西林，從全新視角解析服務貿易發展新趨勢與新機遇；對外經濟貿易大學教授余心玎則從宏觀層面解讀全球經貿合作新走向；台商光鴻資本集團董事長卓世傑分享了對兩岸服務貿易發展現狀與展望的獨到見解，以實踐經驗助力台企扎根大陸。



此外，安永咨詢大中華區合夥人於燕以《科創協同，價值躍升：台企如何借勢北京創新生態實現兩岸服務貿易升級》為題，為台企融入北京創新生態提供實用建議；盈科海淀涉外法律事務部主任安軼主講《企業海外經營合規管理》，為台企開拓國際市場築牢風險防控屏障。整場推進會嚴控規模，聚焦精準對接、務實高效，與會嘉賓涵蓋兩岸企業家、學者及專業服務人士，為合作探討提供多元視角。



會議邀請了來自商務部國際貿易經濟合作研究院、對外經濟貿易大學的專家學者，以及安永咨詢、盈科律師事務所等專業服務機構代表發表主旨演講。本屆推進會嚴格控制規模，體現了精準對接、務實高效的特點。與會嘉賓涵蓋了兩岸企業家、學者和專業服務人士，為促進兩岸服務貿易合作提供了多元視角。

