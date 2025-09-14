中評觀察：美國對台戰略　政策模糊軍事硬化

美軍將“提豐”（Typhon）導彈系統納入了近期的美日聯合軍演演練科目。 中評社香港9月14日電（作者 一嫻）近期舉行的美日聯合軍演中，一個新的細節格外引人注目：美軍將“提豐”（Typhon）導彈系統納入演練科目。提豐導彈系統是美國在《中導條約》廢止後開發的陸基中程導彈平台，可發射戰斧巡航導彈和SM－6導彈，射程覆蓋約1000至2500公里。它的出現意味著此次演習性質已超越以往的海空協同，呈現出更具攻擊性的火力鏈條構建意圖。



在過去，美日演習往往側重於海空力量的互操作性，強調指揮協同與區域防禦。這次導彈系統的亮相，則顯示出美日同盟已不再滿足於“演練式合作”，而是要通過火力整合展現對區域局勢的實質介入能力。尤其在台海與東海緊張的背景下，提豐導彈的展示帶有鮮明的戰略信號：它並非單純的演練項目，而是意在凸顯美日具備覆蓋東海、台海，制衡中國的現實能力。



無獨有偶，如果說美日軍演中的提豐導彈亮相是一次“展示”，那麼菲律賓的留駐部署就是一次“落地”。美國在2024年初次將 Typhon導彈部署於菲律賓時，公開強調僅屬演習的臨時性質，但演習結束後並未撤離，逐漸轉化為事實上的常態存在。中方當時就嚴厲批評其“嚴重威脅地區安全、破壞南海與台海穩定”，並警告菲律賓此舉是“引狼入室”。



菲律賓的提豐導彈留駐，使呂宋島北端成為台海南口的“硬節點”，美軍無需直接進入台海，就能在戰略上覆蓋台海與南海出入口。換言之，菲律賓的導彈留駐讓戰略模糊停留在外交辭令層面，卻在軍事上顯得更加清晰，也為美軍在日本的部署埋下伏筆。

