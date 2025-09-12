李政宏：兩岸企業家攜手 沒有衝不破的困難

全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏在開幕式上致辭（中評社 盧哲攝） 中評社東莞9月12日電（記者 盧哲）2025第十六屆東莞台灣名品博覽會（以下簡稱“台博會”）11日在東莞市廣東現代展覽中心開幕。全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏在開幕式上致辭時表示，面對艱難的環境與美國關稅“大棒”帶來的一些衝擊，只要兩岸企業家共同攜手，就沒有衝不破的困難、打不破的難關。“讓我們共同攜手，絕對可以開創更為燦爛輝煌的未來”。



李政宏在致辭時表示，東莞台灣名品博覽會是祖國大陸規模最大、參與人數最多的兩岸經貿交流活動之一，是服務台商企業轉型升級、促進台資企業開拓大陸內銷市場的一個響亮品牌。本屆台博會以“強鏈融合，智創未來”為主題，圍繞兩岸新一代信息技術、先進製造業交流合作，促進台商台企提質增效、技術創新、開拓內銷市場，十足用心。“希望兩岸企業家、採購商、消費者們都能借助這一個良好平台，相互交流學習，覓得新商機，尋得優質合作夥伴，買到心愛的高檔產品”。



李政宏說，東莞是台商投資大陸的先行地。30餘年來，數以萬計的台企在此扎根發展，行業覆蓋電子信息、金融製造、現代服務等領域，而東莞台博會從區域性的展會升級為國家級的兩岸經貿平台，印證了東莞製造與台商智慧深度融合的豐碩成果，令人倍感驕傲欣慰。



李政宏強調，當前粵港澳大灣區的建設持續提速，新質生產力政策不斷深化，人工智能、新能源、生物醫藥等新興產業的需求爆發，廣大台商台企可依托東莞完備的供應鏈的體系與良好的政策，抓住機遇，實現轉型升級和產業布局。



“前不久海關總署發布的數據，2025年上半年兩岸貿易額達到1477.8億美元，較2024年同期增長11.4%。現實表明，兩岸經貿有著巨大的互補優勢與廣闊的發展空間。”李政宏說，“我們廣大台商要堅定信心，積極融入大陸發展格局，參與大陸高質量發展，相信在兩岸企業家共同攜手打拼的努力下，必將迎來中國式現代化的高光時刻，實現中華民族的偉大復興。”