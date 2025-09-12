黃健庭：冀兩岸更多交流共同面對世貿挑戰

中國國民黨秘書長黃健庭（中評社 盧哲攝） 中評社東莞9月12日電（記者 盧哲）2025第十六屆東莞台灣名品博覽會（以下簡稱“台博會”）11日在東莞市廣東現代展覽中心開幕。中國國民黨秘書長黃健庭在參加開幕式後對記者表示，支持兩岸交流，交流才能夠化解誤會、創造更多機會。兩岸的產業互補性非常強，如果能夠有更多交流、共同面對世界貿易的挑戰，相信對雙方都有好處。



黃健庭在台博會現場對記者表示，能參與台博會這樣有歷史和規模的展會，對台商來講是一個很好的事情。“讓台商能互相激勵、連結，同時吸引更多買家及投資者。必須打團隊戰、團體戰才能創造更大效益。”



黃健庭認為，對於台商來說，面對美國發動“關稅戰”等的大環境，要有很高的敏感度，要做一些分散或者降低風險的準備。台商希望的不只是企業要更多的交流合作，“當局在可能的範圍內也應該要支持我們的企業，讓他們可以發展的更好。”



黃健庭還強調，一向支持兩岸的交流。交流是多面向的，包含在文化、產業、經貿、體育等各方面，“我們都非常支持交流，交流才能夠化解誤會、交流能夠創造更多的機會。”他說，“現在兩岸的貿易額還是非常高的，兩岸的產業互補性也非常強。所以在這樣的基礎上，如果兩岸能夠好好的再更多的交流，共同面對世界貿易的挑戰，我相信對雙方都是好的。”

