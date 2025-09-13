東莞台博會首設亞洲館 參展商看好機遇

本屆東莞台博會首次設立“亞洲台商主題館”（中評社 盧哲攝） 中評社東莞9月13日電（記者 盧哲）2025第十六屆東莞台灣名品博覽會（以下簡稱“台博會”）11日開幕。本屆台博會首次設立“亞洲台商主題館”，集結東南亞國家和地區的十多家實力台企。多位參展商接受中評社記者訪問時表示，看好東莞台博會平台，期望通過參展獲更多機遇開拓市場。



本屆東莞台博會首次設立“亞洲台商主題館”，吸引來自印度、馬來西亞、泰國、越南等國家和地區的10多家實力台企加盟參展。中評社記者在現場看到，主題館裝飾充滿異域風情，各展位分別展示了電子信息、裝備製造零配件、生物科技、國際貿易等領域的產品。



來自馬來西亞的辛建文捲門集團公司首次參與東莞台博會。公司董事長辛慶利對中評社記者介紹，此次帶來具備全球首創設計的防火鋼板門、防火隔熱捲動摺疊牆等產品。他說，公司深耕安全領域近70年，希望借助台博會這一平台，在中國市場深化經貿合作、產業對接，開闢共建“一帶一路”國家市場的新商機、新渠道。



辛慶利介紹，企業全球首創的“水泥牆同等性能產品”兼具消防與安防功能，目前已在上海打開市場，此次借助台博會亞洲館的契機來到東莞，核心目標就是逐步開拓大灣區市場。“現在極端天氣很多，我們的產品應該有很多目標客戶。大陸市場潛力巨大，尤其是大灣區讓我們充滿期待，希望在這裡有更多可能，找到更多合作夥伴，達成更深入的合作。”



辛慶利還表示，很早就瞭解到東莞是台商最早期投資聚集地之一，此次來感受到氛圍非常好。來到東莞台博會更是有驚喜，“第一次來，規模比我想象中的大很多。”