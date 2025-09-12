中國8月新能源車銷量占比48.8%

中評社香港9月12日電／今年8月，中國新能源汽車銷量達139.5萬輛，占新車總銷量的48.8%。



綜合央視新聞和智通財經報導，中國汽車工業協會星期四（9月11日）公布的數據顯示，今年8月，汽車產銷分別完成281.5萬輛和285.7萬輛，同比分別增長13%和16.4%。



其中，新能源汽車產銷分別完成139.1萬輛和139.5萬輛，同比分別增長27.4%和26.8%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的48.8%。



數據還顯示，今年1月至8月，中國汽車產銷量分別完成2105.1萬輛和2112.8萬輛，同比分別增長12.7%和12.6%。同期，新能源汽車產銷量分別完成962.5萬輛和962萬輛，同比分別增長37.3%和36.7%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的45.5%。



在出口方面，今年1月至8月，汽車出口429.2萬輛，同比增長13.7%，其中新能源汽車出口153.2萬輛，同比增長87.3%。



中國汽車工業協會相關負責人稱，8月汽車產銷同比保持10%以上增長，其中新能源汽車和汽車出口繼續呈現良好態勢，傳統燃料汽車市場企穩。



負責人還說，“兩新”政策持續發力，個人消費貸款財政貼息等政策及時出台，企業新車型投放熱情較高，行業綜合整治“內卷”工作繼續顯效，汽車總體運行平穩。



所謂“兩新”，是指推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新，這項以提振消費、內需為目標的政策2024年2月由中共中央財經委員會會議提出，官方同年7月統籌安排了3000億元人民幣（540億新元）左右超長期特別國債資金推動該政策，今年更進一步擴大以舊換新消費品的品類。