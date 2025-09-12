快評：選國民黨主席資格爭議　多人恐白忙一場

中評社快評／國民黨主席選舉下週開始領表，不少人都表達參選意願，包括國民黨“立院”黨團總召傅崐萁。選舉愈來愈白熱化，不過因參選資格問題，多人恐白忙一場。



國民黨中常會7月30日通過並公告的“黨主席選舉作業細則”第五條規定，候選人須“曾任中央評議委員或中央委員，未曾受停權1年以上、撤銷黨籍、開除黨籍或註銷黨籍之黨紀處分，且未有違反主席選舉辦法第三條之一規定及政黨法第七條政黨負責人資格之限制規定，並獲得中央選舉監察委員會審查通過。”



台灣媒體昨天引述不具名的國民黨黨務高層坦言，就公告而言，傅崐萁沒有參選黨主席的資格。傅崐萁2009年時因未獲國民黨提名而自行登記參選花蓮縣縣長，遭時任黨主席馬英九開除黨籍，直至2021年的“同舟計劃”才重返國民黨。



也有國民黨黨內人士認為，“黨主席選舉作業細則”在2021年重新修訂，按照法律“不溯及既往”精神，傅的資格絕無問題。若硬要扣上這頂帽子，恐怕連趙少康、郝龍斌也無法參選。



趙少康1990年在國民黨內組成新國民黨連線，1992年“立委”選舉連線成員不獲國民黨提名，憤而請辭環保署長，並脫離國民黨，後成立新黨，2021年2月重返國民黨。郝龍斌1994年脫離國民黨加入新黨，2006年1月重回國民黨，代表國民黨參選台北市市長。



擬參選的羅智強因為未曾任中央評議委員或中央委員，也有參選資格困擾。羅智強認為自己有參選資格，但認定關鍵在現任主席朱立倫。朱立倫4日頒發國民黨中評會主席團主席聘書給趙少康；國民黨又延長黨主席選舉登記期程。擬參選的鄭麗文認為，這是有意給予特定人選有參選資格，不希望國民黨是一個因人設事的政黨。



“黨主席選舉作業細則”白紙黑字，解讀、認定卻有不同，有關參選資格的爭議，恐怕避免不了。如果“黨主席選舉作業細則”“溯及既往”，將有多名擬參選者不符資格，那樣的話，不管他們此前為參選做過多少努力，都會是白忙一場。