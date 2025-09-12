中評社北京9月12日電／網評：美國為何盯著台積電不放？



來源：大公報 作者：朱穗怡



俗話說“躲得了初一，躲不過十五”。台積電近年已在美國投資650億美元設廠，今年又聲稱增加1000億美元投資，因而逃過美國的100%半導體關稅，不料美國覬覦台積電的心不死。美國商務部長盧特尼克早前表示，針對美國“芯片法案”的補助資金，美國政府不再“白給”，而是要轉換成股權，並且特別點名台積電。外界認為這是美國特朗普政府釋放有意入股台積電的信號，但台積電董事長魏哲家隨後澄清“美國政府不會入股台積電”。然而，9月初美國又宣布撤銷台積電向其位於中國大陸的南京廠自由運送必要設備的授權，使該廠產能受到限制。美方頻頻出招，看來是不會輕易放過台積電這個全球晶片代工製造龍頭。



美國政府之所以一直盯著台積電不放，首先是因為特朗普要兌現其競選承諾。去年競選期間，特朗普多次強調要把海外的製造業崗位帶回美國，將有更多的美國人從製造業新增的就業崗位中受益。而作為全球半導體代工龍頭的台積電自然成為特朗普的目標之一。他曾指出，“台積電是最大的。我們曾經逐步失去晶片產業，現在幾乎都在台灣。他們把它從我們這裡搶走了。”雖然台積電今年在特朗普上台後宣布新增投資1000億美元，但特朗普後來自行“加碼”，聲稱台積電投資美國的金額是2000億美元。



美方要求台積電到美國設廠生產，也有戰略方面的考慮。據統計，台積電去年第四季的市占率高達67%，幾乎壟斷全球高階晶片制程。在現代社會，從智能手機到軍事設備、網絡、汽車等重要產業，晶片必不可少。若台海爆發衝突，晶片供應中斷，恐將嚴重衝擊全球產業鏈，美國當然也無法避免。有研究指出，一旦台灣晶片廠受損，全球GDP恐在首年嚴重下滑，經濟將陷入衰退。近年美方已積極推動台積電赴美投資設廠，但台積電先進制程仍集中於台灣本島，所以美國方面怎會輕易放過台積電？



此外，美方並不樂見作為全球最先進制程的唯一量產者的台積電將來在兩岸統一時落入中方之手。近年美國智庫圈有聲音傳出，認為一旦台海發生戰事，台灣應採用以毀滅台積電等半導體產業為代價的“焦土戰略”，必要時炸毀台積電。可見其用心相當險惡。