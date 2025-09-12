中評社北京9月12日電／網評：閱兵盛典振奮人心 以港所長報效國家



來源：大公報 作者：陳祖恒（立法會議員）



在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念日，筆者有幸隨行政長官帶領的代表團，到北京見證盛大的紀念大會和閱兵式，在現場聆聽國家主席習近平的重要講話，倍感振奮。筆者認為，香港各界要深刻領悟和實踐習主席的重要講話精神，攜手以更多實際行動，從創科、工業、經貿等不同領域，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，作出更多貢獻。



是次抗戰勝利80周年的紀念活動，具有深刻和重大的意義。正如習近平主席指出，中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分，中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平作出了重大貢獻。紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，就是讓我們共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。



在閱兵式上，共有45個方隊和梯隊列陣接受檢閱，大量世界領先的軍備亮相，包括首次公開亮相的“驚雷－1”空基遠程導彈、射程達到1萬5千公里的“東風－5C”洲際戰略導彈、全新的洲際彈道導彈“東風－61”等。身為中國人，能在現場親睹如此壯觀的畫面，感到無比光榮和振奮。筆者認為，閱兵式向世界充分展現了我國世界一流的軍事實力和底氣，我國已經成為全球領先、實現高水平科技自立自強的科技強國，並彰顯了我國堅持走和平發展道路、構建人類命運共同體的決心。



是次獲邀參與紀念活動的香港特區代表團，人數多達360人，再次體現國家對香港的高度重視和關愛。筆者認為，香港工商界及創科界，可以從三方面深入貫徹習近平主席重要講話的精神，以實際行動貢獻和報效國家。