中評社北京9月12日電／網評：優化人才生態系統 打造國際人才高地



來源：大公報 作者：葛珮帆（立法會議員）



國際管理髮展學院（IMD）9月9日發布的《2025年世界人才排名》顯示，香港從去年的全球第九位躍升至第四位，取代新加坡成為亞洲第一，這是香港在該排名中的歷史最高位次。香港在今年排名中的強勁表現得益於全方位的改進。在排名評估的三大人才競爭力因素上，香港全部連續第二年上升。



這個排名是IMD評估了69個經濟體，考慮了“投資及發展”、“吸引力”及“就緒度”三個因素。香港創下歷史最佳成績，其成功不僅體現在數字上的躍升，更在於構建了一套行之有效的“育才、引才、留才”體系。



各項指標方面，香港的科學學科畢業生百分比繼續全球第一，財務技能排名上升到全球第三，管理層薪酬和管理教育效能都位列全球第五。政府發言人表示這個排名證明香港特區政府在教育、創新科技和引進人才方面的政策措施找對方向和收到成效。



“育才、引才、留才”體系



香港有高度國際化和多元化的專上教育，擁有五所世界百強大學，優秀的科研人才。截至2025年8月底，各項輸入人才計劃共收到超過52萬宗申請，其中超過35萬宗獲批，同期經各項人才入境計劃抵港的人才超過23萬人。這些人才和他們家人落戶香港，充實了勞動力，改善了人口結構，填補了人力資源缺口。



香港推行多項吸引人才與資本投資者的入境計劃，包括高端人才通行證計劃、一般就業政策、輸入內地人才計劃、優秀人才入境計劃等，積極吸納專業人士、企業家及高資產人士，其中“高才通”計劃申請人數最多，當局共接獲49680宗申請，獲批率高達81.4%。而科技人才入境計劃雖然申請人數僅176宗，但94.9%的獲批率創下各項計劃之最。