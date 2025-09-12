中評社北京9月12日電／網評：推動大灣區發展實現新突破



來源：大公報 作者：成劍



隨著國務院批准在粵港澳大灣區內地九市等地展開為期兩年的要素市場化配置綜合改革試點，香港深度融入大灣區發展的步伐迎來新的歷史契機。相關改革不僅涵蓋土地、技術、人才及數據等核心生產要素的制度創新，更直接回應了多年來阻礙粵港澳城市群協同發展的關鍵瓶頸，為香港與大灣區其他城市在更高層次和更寬領域的融合提供了堅實支撐。



昨日，國家發改委副主任李春臨在國務院政策例行吹風會上表示，本次部署的10個試點地區發展基礎較好，2024年經濟總量合計超過全國的四分之一，基礎好、牽引性強。在這些地區開展要素綜合改革試點，有助於探索各類要素資源更大範圍、更廣領域高效配置的路徑，也為支持經濟大省挑大梁提供重要改革支撐。他介紹，此次試點不僅涉及土地、勞動力、資本等傳統要素，同時支持試點地區深化探索數據、算力、空域、頻譜軌道等新型要素配置方式和價值實現路徑，有效促進新質生產力培育和發展。



協助突破瓶頸促進轉型升級



粵港澳大灣區經過幾年的發展，已呈現出全新面貌。而香港在科技創新、跨境基建、產業互補、人才流動與金融市場聯動等方面的合作亦不斷深化。此次深化要素市場化改革試點聚焦推動生產要素自由流動，顯然符合香港高質量發展的需要，協助突破土地資源緊張、人才調配局限、產業發展受制等瓶頸，促進香港經濟結構的優化與轉型升級。



在技術創新領域，將重點推進科研成果產權的合理分配，為科研人員及相關企業提供更多保障，促進科技成果快速商業化。香港科研實力強大，國際合作水平高，通過與大灣區內地城市技術合作交流，特別是深圳、廣州等創新型城市的強大研發平台連結，能推動跨境研發體系形成。河套深港科技創新合作區作為具體實踐，融合“一區兩園”模式，已成為深港科技合作的旗艦項目，匯聚眾多新興科技企業及高端人才，顯著提升香港在全球創新鏈中的價值與影響力。