中評社北京9月12日電／網評：查理柯克之死 美式民主之殤



來源：大公報 作者：儒意



9月10日，年僅31歲的美國著名右翼青年領袖、特朗普的政治盟友查理柯克（Charlie Kirk），在一場大學演講活動中遭槍擊身亡，由於柯克的巨大政治影響力，事件在美國社會引起巨大震動。柯克之死固然有偶然性，但實際上是美國政治深層次危機與美式民主制度病入膏肓的事實體現。美國民主結構極度分裂、政治極化與槍支暴力已到了積重難返地步，從特朗普到柯克，當暴力成為美國制度之下常見的“可行手段”，那麼，這樣的美式民主已經成為不折不扣的“劣質制度”代名詞。



柯克被形容為MEGA（讓美國再次偉大）的第三代中堅，是當代美國保守主義青年運動的核心力量。2012年，年僅18歲的柯克創立“美國轉捩點”（Turning Point USA），推廣以自由市場經濟、反墮胎與擁有槍械權利為核心的保守主義價值，並獲得金主支持。多年來，他善於在大學校園內進行公開辯論，憑借切合年輕人思想及死攪蠻纏的做法，成功聚集了大量支持者，成為美國保守派中無可忽視的政治人物。



美國病態政治的寫照



事發時，他在猶他州奧勒姆（Orem）的猶他穀大學出席一場演講活動並參與問答環節。活動場地兩個顯眼的詞匯：一是“美國回歸之旅”（The American Comeback Tour）；另一個是：“證明我錯吧”（Prove Me Wrong）。這兩句話，恰恰成了柯克之死的無情諷刺。



柯克極度支持擁槍權，2023年曾毫不掩飾地說：“為了我們能夠擁有第二修正案（擁槍權）來保護我們其他上帝賦予的權利，每年不幸地付出一些槍擊死亡的代價也值得。”當時已引起極大爭議。如今，“證明我錯吧”、“擁槍自由的‘代價’”，一言成讖。一些反對他的言論者，尤其是曾被他猛烈攻擊人群，則以此來作為槍擊案新聞之下的留言。