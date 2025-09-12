國際友人拉貝曾外孫賴因哈特接受專訪

中評社北京9月12日電／據新華網報導，國際友人約翰·拉貝的曾外孫克里斯托夫·賴因哈特日前在接受新華社記者專訪時說，“保存歷史記憶、傳承歷史記憶，這是我們這一代無法推卸的責任。歷史不被遺忘，文明才不會倒退。”



1937年12月13日，侵華日軍攻陷南京，展開長達六周的燒殺淫掠暴行，至少30萬人遇難。二戰後，對日本首要戰犯進行國際審判的遠東國際軍事法庭在長達1218頁的遠東國際法庭判決書中，有兩個專章“攻擊南京”和“南京大屠殺”。



在這場浩劫中，當時受雇於德國西門子公司的約翰·拉貝挺身而出，與其他在華國際人士設立了“南京安全區”，設置25個難民收容所，為20多萬中國人提供庇護。他寫下的日記是南京大屠殺重要而詳實的史料之一。



在記錄苦難的同時，《拉貝日記》也寫下了希望。“日記裡也有很多關於希望的記載。”賴因哈特說，“面對那些被訓練成只知道殺戮、掠奪、強姦與毀滅的侵華日軍，拉貝和他的同伴赤手空拳，守護著南京市民，也守護了良知。”



2017年12月，賴因哈特帶著他的女兒烏爾麗克參加了南京大屠殺80周年紀念活動。活動結束後，看過南京大屠殺的歷史照片，烏爾麗克說：“如果不是因為有這些照片，誰敢相信世界上曾發生過如此殘忍的事件？”



“在南京，無論是在出租車上、博物館裡，幾乎每個人都能講出一段與約翰·拉貝相關的故事，很多人的長輩當年就曾在安全區內躲避戰火。”賴因哈特說，南京民眾對約翰·拉貝的誠摯敬意令他動容。