“一帶一路”高峰論壇：合作求變　共建未來

中評社北京9月12日電／據新華社報導，第十屆“一帶一路”高峰論壇11日在香港落下帷幕。本屆論壇以“合作求變 共建未來”為主題，匯聚了超過6000名與會者，共同探討商貿、投資、創科、綠色發展等多方面的發展機遇。



十年耕耘，碩果盈枝。作為香港參與及助力共建“一帶一路”的旗艦項目，“一帶一路”高峰論壇走過十年重要里程碑。自2016年首屆“一帶一路”高峰論壇舉辦以來，來自120多個國家和地區的45000多名人士參會，推介了2800多個共建“一帶一路”項目，通過合作與互聯互通締造共同願景。



站在新起點上，各方期待這一重要平台繼續推動香港全方位、多領域助力深化互聯互通，締造更多合作機遇，為高質量共建“一帶一路”不斷注入新動能。



發揮獨特優勢 打造旗艦平台



與會人士普遍認為，論壇已成為推動香港、內地及海外企業在共建“一帶一路”項目合作上的重要商貿投資平台。過去十年間，香港的角色和作用不斷提升，在共建“一帶一路”中很好地發揮了“超級聯繫人”和“超級增值人”作用。



泰國“東部經濟走廊”辦公室秘書長朱拉·素瑪諾告訴新華社記者，香港一直是泰國“東部經濟走廊”的主要投資來源地之一。“東部經濟走廊”未來將著重發展醫療健康、數字科技和綠色經濟等新興領域，而香港則匯聚了這些行業的資金、人才和技術，能夠為具體項目高效賦能，助力完善相關產業鏈建設。



目前，香港已與14個共建“一帶一路”國家簽署自由貿易協定，與約20個共建“一帶一路”經濟體簽署投資協定，與37個共建“一帶一路”稅務管轄區簽署全面性避免雙重課稅協定。



2023年，香港對共建國家對外直接投資超過1330億美元，是2013年的3.6倍。2024年，香港與共建國家的商品貿易額達2761億美元，較2013年增長近78%。約有1400家來自共建“一帶一路”國家的公司在香港建立了基地。

