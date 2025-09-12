企業盈利增長可觀　中資股未升完

優必選人形機器人Walker S1及S2獲得眾多企業歡迎，落單購買。（大公報） 中評社香港9月12日電／港股及A股近期走勢屬大漲小回格局，在技術突破、產業創新、反內捲及提振消費內需政策支持下，中資股盈利增長潛力大。近日外資大行繼續調高恒生指數、滬綜指、滬深300指數的上升目標水平，反映中資股估值依然吸引，漲勢未止。



大公報報導，美國聯儲局議息會議結果、特朗普關稅政策訴訟變數，以及美歐日主權債跌勢等因素，持續牽動環球投資市場走勢，即使美股處於歷史高位，但醒目資金保持清醒的頭腦，不斷趁高位減持，包括英偉達創辦人黃仁勳、微軟集團高管相繼拋售股票套現，釋放出美股見頂的重要訊號。



不過，包括美資在內的外資大行繼續看好中國股票，就算中資股年內平均累積上升兩至三成，更有個別中資科技股升幅超逾五成，但中國經濟基本面良好，創新科技實力提升，中資企業的增長故事持續，支持港股及A股保持向好的上升形態。滬綜指昨日又再發力，單日急升1.65%，將反復挑戰4000點，而恒生指數守穩26000點水平，即近4年高位。由此可見港股、A股向上趨勢持續，例如憧憬芯片生產技術突破的中芯國際，昨日股價上升約5%，以63.35元收市。



大行調高港股A股目標



今年恒生指數及滬綜指分別上升近30%及15%，但外資大行報告繼續看好，認為盈利增長持續推動中資股股價上升，其中，匯豐環球研究最近上調港股上升目標水平，最樂觀情況下，恒指年底可見27010點，花旗則預期恒指明年上半年達到27500點，明年底看28800點。至於高盛，將滬深300指數12個月目標水平由4500點調高至4900點。其實，多項利好因素支持下，中資股盈利增長預測有調高空間。



刺激內需續加碼



一是內地持續加大力度擴大內需消費。除了家電、汽車舊換新政策支持之外，內地將出台服務消費新政策措施，擴大入境消費、推出更多入境旅遊路線和服務、推動露營民宿服務，以及將互聯網＋醫療服務納入鼓勵外商投資產業目錄，利好近期中國中免、中旅香港股價表現。



二是中國智能駕駛、人形機器人產業呈現爆發式增長，商業化應用擴大，訂單及產量高速增長，地平線機器人、優必選等相關股份吸引內外資金湧入。中國智能駕駛進入快車道，預期地平線機器人將取得車企智駕系統的解決方案，以及芯片的訂單將會持續增加，利好股價走勢，而人形機器人在工業製造應用大增，優必選全球首個自主換電的人形機器人Walker S2及科研教育型機器人“天工行者”紛獲大單，支持優必選企穩在100元以上。



反內捲改善行業景氣



三是反內捲政策推動光伏、鋼鐵及水泥等行業景氣改善，呈現觸底跡象。例如光伏業股份低位強勁反彈，受惠多晶矽價格回升，近月協鑫科技從低位顯著反彈。至於競爭激烈的新能源車行業，由於海外市場空間廣闊，中國車企有能力搶占更大市場份額，實在無必要在內地市場鬥減價。



例如比亞迪已布局全球逾百個國家及地區，目前已有7艘用作汽車出口的滾裝船投入營運，預期海外市場銷售量占比很快會提升逾五成以上，成為增長動力的重要來源，相信股價在100元有支持力。



總而言之，中資股盈利增長潛力大，繼續是全球投資熱點，每次回調都是低吸的良機。