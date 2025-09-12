衝突外溢？無人機事件牽動俄烏局勢敏感神經

6月25日，在荷蘭海牙，北約秘書長呂特在北約峰會期間出席新聞發布會。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月12日電／據新華社報道，當地時間9日夜間，大量無人機進入波蘭領空，波蘭軍方緊急處置並擊落部分無人機。波蘭和北約方面稱無人機來自俄羅斯，並據此啓動《北大西洋公約》第四條進行緊急磋商。



這次波蘭領空“無人機事件”引發對俄烏衝突外溢的擔憂。歐美輿論稱，俄方想要借此試探北約防禦能力並放大北約內部分歧。俄羅斯方面則否認無人機來自俄方，認為此事再次體現北約蓄意反俄立場，指責有關國家試圖阻撓俄烏停火談判。



哪國無人機？雙方各執一詞



波蘭方面說，9日夜間至10日淩晨共探測到19起“不明空中目標”進入領空，波軍方擊落部分目標。波蘭總理圖斯克稱，進入波蘭領空的是俄羅斯無人機。



一些西方媒體認為，這是2022年俄烏衝突爆發以來，北約國家首次在其領空直接與俄方裝備交火。



這一事件引發北約多國反應。北約秘書長呂特說，波蘭、荷蘭、意大利等國軍機以及德國防空系統均參與到應對行動中。捷克國防部表示，今後幾天將向波蘭派遣三架直升機協助防禦。



歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯10日指稱俄羅斯對歐洲空域發動自俄烏衝突以來“最嚴重的侵犯”，並表示“俄羅斯的戰爭行動正在升級”。



俄方對此予以否認。俄羅斯駐波蘭臨時代辦安德烈·奧爾達什說，波方沒有提供任何證據證明這些無人機來自俄羅斯。



俄國防部10日發布通報說，俄方過去一晝夜對烏克蘭境內軍工企業發動大規模打擊，但未計劃打擊波蘭境內目標。俄外交部同日說，波方所稱進入波蘭境內的無人機最大飛行距離不超過700公裡，盡管波方說法明顯自相矛盾，但為了向有意防止局勢進一步升級的各方全面澄清事件真相，俄方願與波蘭磋商。

