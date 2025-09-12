看好香港樓市前景　敢於低位撈貨

一些在低位入市的天璽.天買家，其單位已升值超過百萬元。（大公報） 中評社香港9月12日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析，近期本港樓市氣氛回暖，不少淡市時敢於出手的投資者，如今已嘗到豐厚回報的滋味。其中，啟德地王項目“天璽.天”堪稱最佳例子，背後原因正正體現“天時、地利、人和”三大元素。



去年10月，樓價持續尋底，市場一片觀望氣氛，不少投資者選擇靜觀其變。然而，“天時”往往眷顧敢於出手的人，一批有眼光的買家就在這個淡市時刻逆市出擊，結果成為“低位撈貨”的大贏家。隨著近期減息預期升溫，香港息口有望回落，樓價自然受惠，這批早著先機的投資者更顯眼光獨到。



啟德作為本港未來重點發展區，本身已占盡“地利”。該地王的項目鄰近港鐵站，加上大型發展及名牌發展商效應，去年開售時開價極具吸引力，瞬間引爆市場，錄得逾140倍超額認購，創下2013年一手新例後的紀錄。



所謂“人和”，一方面來自市場心理轉變。當樓價反彈，買家信心回升，二手市場交投自然跟著升溫。啟德地王項目“天璽.天”第一期去年開售“貨少客多”，不少當初未能抽中新盤的買家，如今趁屋苑入夥，不惜選擇在二手市場追貨，令價格節節上升。當日在淡友眼中的“高價貨”，今日看來反而成為笋盤。



憧憬加甜利好措施



最新錄得的7宗二手成交，全屬獲利個案，持貨10個月，平均賺幅超過一成，遠高於同期中原城市領先指數（CCL）不足1%的升幅。當中3宗賺百萬以上，更有個案大賺逾300萬元。現時屋苑二手平均呎價逼近3萬元，比當日的首張價單約1.97萬元高出逾五成。若再加上減息與政策利好同步實現，資金流入速度或會加快，啟德有望成為樓市新一輪升浪的領頭羊。



展望未來，市場焦點將集中於下周兩大事件。首先，美國聯儲局有機會重啟減息。若成真，全球資金成本將進一步下降，香港息口有望同步回落，對樓市形成重大支持。其次，新一份施政報告將於下周發表，外界憧憬或推出包括“加甜”在內的樓市利好措施。雙重催化下，投資氣氛或再度升溫，資金加速流入一手及二手市場，帶動成交量與樓價同步上揚，樓市短期走勢被看高一線。