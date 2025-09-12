陽澄湖12両大閘蟹　港人月底有得食

大閘蟹深受港人喜愛，陽澄湖大閘蟹料月底抵港，將可滿足口福。圖為南貨店內出售的大閘蟹。（大公報） 中評社香港9月12日電／﻿大公報報導，陽澄湖大閘蟹敲定本月26日開捕，有本港進口商預期，最快在開捕後兩、三日後運抵香港，完成檢疫後公開發售，除了主流的五至六両重大閘蟹，料將會有重達12両的巨型大閘蟹滿足食客，售價方面因應供應量多，相信市面零售價將會下調約一成。



不過，本港自2018年起，內地大閘蟹只能夠透過空運經韓國等地轉口來港，多間本港進口商期望，內地大閘蟹可以直接運到本港，降低運輸成本。



據大公報昨日報導，陽澄湖大閘蟹已基本完成第五次脫殼，進入快速成長期，預計本月底開捕。與此同時，江蘇當地不同湖泊的多個養殖場，場地工作人員已經準備就緒，有當地的農業科技公司負責人表示，今年區域氣候適宜，現時大規格蟹占六成以上，公蟹普遍重達四両半，母蟹三両半，部分精品蟹單只重量突破五両半，相信到本月底捕撈時，已成熟的大閘蟹更大更肥美。



記者昨日向本港多間進口商查詢，瞭解內地大閘蟹進口情況。位於九龍城的永富食品公司負責人陳錦輝表示，目前門市已經售賣“六月黃”大閘蟹，產地來自江蘇興化市養殖場，重量由三両半至五両不等，售價介乎58至118元，吸引不少顧客急不及待嘗鮮。至於成熟後的江蘇大閘蟹，陳錦輝預期將會在本月底供港，待當地開捕後，大閘蟹先經空運轉口到韓國取得衛生證明，然後再轉口到香港，抵港後經過有關政府部門檢疫，即可以公開發售。



零售價料較去年低一成



另一本港大閘蟹供應商、三陽泰負責人張繼鋼表示，現時也有售賣“六月黃”大閘蟹，同樣來自江蘇，以三両半至五両重為主，形容今年“品質良好，非常生猛”，相信稍後完成五次脫殼、已成熟的大閘蟹將會“更加大只、蟹黃更豐富”，當中包括重達12両的巨型大閘蟹。問到運送途徑方面，張繼鋼表示，由於暫時仍然未能直銷香港，所以跟往年一樣，將大閘蟹運往韓國及馬來西亞後，再轉口到港。



至於售價方面，綜合多間進口商的評估，今年內地大閘蟹的零售價可望比去年下調一成左右，以占主流的五至六両重大閘蟹為例，售價將為100元左右，至於重達八両以上，甚至12両的巨型大閘蟹，每只售價或要300元。不過，業界普遍認為，今年整體市道一般，加上愈來愈多港人北上消費飲食，直接在內地食肆品嘗大閘蟹，所以就算今年大閘蟹當造，預期銷量將會較去年輕微下跌至持平。

