韓工人在美被拘7天後獲釋　韓媒：仍感背刺

9月4日，在美國佐治亞州一家工廠，移民執法人員進行突擊執法行動（視頻截圖）。（圖源：新華社／美聯） 中評社北京9月12日電／據新華社綜合韓聯社報導，300多名被美國以涉嫌“非法居留”為由抓捕的在美韓企韓籍員工11日獲釋，除1人選擇留在美國外，其餘人將於當天晚些時候乘坐包機返回韓國。



韓聯社11日稱，“抓人”事件發生以來，韓國民眾感到震驚、憤怒、恐慌。韓國總統李在明當天表示，該事件或將“勸退”韓企赴美投資。



未戴手銬、“自願離境”



美東時間11日凌晨2時許，這批人員離開美國移民與海關執法局拘留設施，分乘8輛大巴前往亞特蘭大國際機場。他們走出鐵門時未戴手銬，身著便服上車。韓聯社說，這是他們自本月4日被捕後，時隔7天獲釋。



韓聯社報導稱，韓美雙方商定被捕韓國公民以“自願離境”的方式返回韓國，而不是被驅逐出境。



在美國進行協調的韓國外交部長官趙顯當地時間10日表示，美方承諾安排這些韓國公民11日搭乘包機回國，並保證他們今後再次訪美時不會受到不公正待遇。



美國執法人員4日在佐治亞州針對韓國現代汽車—LG新能源合作電池工廠及相關承包商開展突擊執法，以涉嫌“非法居留”為由抓捕475名工人，其中逾300人為韓國公民。



韓聯社說，預計包機將於當地時間11日中午從亞特蘭大起飛，於韓國時間12日下午抵達首爾仁川國際機場。



恐“勸退”韓企赴美投資



美國移民與海關執法局6日發布的執法視頻顯示，一些人雙手抵在大巴上接受執法人員搜身，隨後手、腳和腰被纏上鎖鏈，押解上車。