富權：國民黨主席選舉“半路殺出個傅崐萁”

傅崐萁。（中評社 資料照) 中評社香港9月12日電／澳門新華澳報12日發表富權文章：國民黨主席選舉“半路殺出個傅崐萁”。以下為文章內容。



中國國民黨主席改選將於下週一進行參選人領表及登記作業。到目前為止，已經宣布參選的孫健萍（國民黨中央常務委員）、卓伯源（前彰化縣縣長）、張亞中（孫文學校總校長）、鄭麗文（前“立委”）、羅智強（“立委”）、蔡志弘（前“國民大會”代表）和李漢中（永嘉法律事務所主持律師），都是屬於“B咖”甚至是“C咖”人物。而屬於“A咖”的，則有郝龍斌（前台北市長）和趙少康（中廣董事長）二人。不過，趙少康拋出了一個先決條件，那就是倘朱立倫、盧秀燕及郝龍斌均棄選，他才會參選。現在朱立倫和盧秀燕已經確定棄選，但郝龍斌卻宣布將在下週一領表參選，因而倘趙少康踐諾，屬於“A咖”者就衹有郝龍斌一人。



實際上，郝龍斌目前已經基本上獲得“挺盧秀燕派”、軍系、地方派系勢力、議會龍頭、農漁會系統以至“戰鬥藍”等的支持。尤其是在主動在柯文哲“輸誠”，應是可以消除“藍白合”的障礙後，基本上已經成為參選國民黨主席的最大公約數。



但就在此時，卻突然“半路殺出個程咬金”，也是屬於“A咖”的“立法院”國民黨黨團總召傅崐萁，也被傳將會參選國民黨主席。據傳，傅崐萁本來是有意拱桃園市長張善政出選，但在張善政婉拒後，傅崐萁就決意自己參選，並已經拜訪各地地方派系勢力代表人物，爭取支持。因而傅崐萁曾經坦言，“這兩個月來很多人勸進參選國民黨主席”。



由於傅崐萁能夠重返國民黨，是得益於朱立倫主席推出的“同舟計劃”，而且當時還傳說“同舟計劃”是專門為傅崐萁“度身定做”，因而傅崐萁與朱立倫的關係“FAN過打BAND”，故而傅崐萁的有意參選，就被解讀為作為朱立倫的“代理人”，或是“挺朱派”的領袖，對抗“挺盧派”之舉。

