英足總“追殺”切爾西前老板阿布

2005年5月22日，切爾西隊球員羅本（上左二）與隊友蘭帕德（上右）、特裡（下右）、俱樂部老板阿布拉莫維奇（下左一）帶著2004－2005賽季英超聯賽冠軍獎杯在倫敦參加慶祝遊行的資料照片。這也是切爾西歷史上首個英超聯賽冠軍。（圖片來源：新華社／路透） 中評社北京9月12日電／據新華網報導，英足總11日宣布，已對切爾西俱樂部2009至2022年期間涉及支付中介費等問題的74次違規行為提出指控。切爾西俱樂部隨即發表聲明表示，是他們自曝家醜，向英足總匯報了違規行為，並感謝後者的協作。



英足總發表公告表示，切爾西的這些違規行為與經紀人費用、與中介合作以及第三方對球員的投資規定有關。公告說：“切爾西足球俱樂部共面臨74項指控。這些指控涉及2009年至2022年之間發生的事情，主要集中在2010－11賽季至2015－16賽季期間。”



英足總要求切爾西在9月19日之前對此作出答覆。



切爾西隨即發表聲明，表示這些違規行為都發生在阿布拉莫維奇掌管俱樂部時期。美國投資人托德·伯利等領導的財團在2022年5月收購切爾西後，將這些問題匯報給了英足總。



切爾西俱樂部在聲明中說：“在收購完成前的盡職調查過程中，新的所有權集團發現俱樂部歷史財務報告中可能存在不完整之處，以及其他潛在的違反足總規則的情況。在交易完成後，俱樂部立即主動向包括足總在內的所有相關監管機構報告了這些問題。俱樂部在此過程中展現了前所未有的透明度，包括全面提供俱樂部檔案和歷史數據。”



切爾西最後在聲明中表示：“我們將繼續與足總密切合作，力求盡快解決此事。我們謹此對足總在這一複雜案件中與俱樂部的協作表示感謝，而案件的重點涉及的是十多年前發生的事情。”