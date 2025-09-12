嶺大團隊研發安全鈉電池　數分鐘充完電

電荷轉移與鈉離子擴散控制條件下的鈉沉積示意圖。在電荷轉移控制條件下鈉離子（Na+）供給充足，鈉金屬在鋁集流體上沉積均勻。在擴散控制條件下鈉離子匱乏，鈉金屬沉積不均勻，導致電池短路。\嶺大供給圖片 中評社香港9月12日電／電動車及電子產品普及使用鋰電池，但其開採及銷毀過程對環境造成的負面影響備受關注。嶺南大學（嶺大）跨學科學院與清華大學、北京理工大學的學者組成研究團隊，提出突破性的新型“無負極鈉電池”技術，透過改變鈉電池內的電解液鹽濃度，能減低快速充電時容易出現短路及電池壽命短的問題，能夠在短短數分鐘內完成充電，同時保持安全和穩定性。有關研究成果刊登在國際能源材料領域的頂級學術期刊《先進能源材料》（AdvancedEnergy Materials）。



大公報報導，學術界近年積極研究以“無負極鈉電池”（又稱“無儲庫鈉電池”）取代鋰電池的可能性，但其商品化的一大障礙是由於鈉金屬較“軟”，在高速充電時容易出現短路，導致電池壽命縮短，甚至有機會發生安全事故。



教授：助推動綠色經濟



研究團隊透過適度調整鈉電池內的電解液鹽濃度，成功將鈉沉積過程由既有的“擴散控制”，轉為“電荷轉移控制”。該方法能大幅降低電池充電過程中短路的風險，提升電池的穩定性與壽命，同時在完全放電時不含金屬鈉，從而減低生產與運輸的安全隱患。



實驗室測試證明，當新型“無負極鈉電池”的電解液鹽濃度提升後，其鈉離子供應更充足，令鈉沉積過程變得平穩，其承受高速充電的能力提升至大於20mA cm－2，在10C的快速充電下仍保持良好性能，並在數分鐘內完成充電，超越目前商用鋰電池普遍1C至2C的充電速度；在500次循環充電後，仍保持超過七成電容量。



該論文的共同通訊作者、嶺大跨學科學院副教授李亮亮教授（圖）表示，團隊成功研發的新型無負極鈉電池，使用了鈉取代鋰。在海水中含有大量鈉離子，價格約為鋰的十分之一以下，有助降低電動車生產與儲能系統的成本。此外，鈉的提取過程更簡單，對環境破壞更小，有助推動綠色經濟。