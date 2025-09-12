十萬美金懸賞　“柯克之死”何以牽動全美？

在查理·柯克被宣告死亡的當天，美國國會眾議院舉行了默哀儀式（圖源：央視新聞） 中評社北京9月12日電／據央視新聞報導，當地時間10日，特朗普政治盟友查理·柯克在猶他山谷大學演講時遭槍擊身亡。美聯邦調查局11日陸續發布該案的最新調查進展。特朗普同日表示，計劃出席查理·柯克的葬禮。



“柯克之死”何以牽動全美？又折射了美國怎樣的政治生態？



當地時間11日，美國聯邦調查局（FBI）公布了特朗普政治盟友查理·柯克槍擊案的嫌疑人照片。



聯邦調查局還發布了10萬美元（約合71.2萬元人民幣）的懸賞，征集有助於識別和逮捕查理·柯克槍擊案嫌疑人的信息。據美媒報導，猶他州公共安全部門稱，已收到超過200條公眾線索。



猶他州公共安全部門當日通報，調查團隊已追蹤到槍手的行動路線，同時掌握了包含槍手清晰影像的視頻錄像；從嫌疑人特徵來看，其符合大學年齡段特徵且“完美融入校園環境”。



美國聯邦調查局同日表示，已找到該案中疑似被槍手使用的武器——一把高威力步槍。涉案武器將被送往實驗室進行專業分析。



美國有線電視新聞網首席執法和情報分析師約翰·米勒稱，槍手的計劃、技能和行動方式可能會使調查變得複雜。槍手僅開一槍，表明此人對槍擊並不陌生，不是業餘槍手。



猶他州公共安全部門發表聲明稱，目前，已經拘留過兩名嫌疑人，但兩人都與槍擊無關，經審訊後被釋放。對槍手的調查和追捕仍在進行中。



據路透社11日報導，美國聯邦調查局局長卡什·帕特爾則因此前誤稱槍手已被抓獲而面臨審查。