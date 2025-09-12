香港全年料3.3億人出入境　疫後新高

郭俊峯預計，全年總出入境人數會超過三點三億人次。(大公文匯全媒體) 中評社香港9月12日電／大公報報導，自2023年初香港恢復全面通關以來，出入境客流不斷創新高。香港入境事務處處長郭俊峯接受大公文匯全媒體專訪時透露，今年首8個月香港出入境人次達2.2億，較去年同期上升13%，恢復至疫情前水平，其中訪客入境香港達3320萬人次，較去年同期上升12%。他預計全年總出入境人數超過3.3億人次，有望超越2019年的疫前水平，“下半年香港將舉辦不少大型活動和盛事，包括在啟德體育園舉辦的國際演唱會，以及年底的第十五屆全國運動會（十五運會），相信會吸引大批旅客訪港。”



刷臉e－道迎出入境人潮



郭俊峯形容，“（出入境人次）數字的上升，對旅遊業和經濟發展而言，是十分鼓舞的消息”。隨著內地十一黃金周的臨近，郭俊峯預計會有大量旅客出入香港，“今年國慶黃金周與中秋節假期相連，從10月1日至8日，橫跨周末及香港公眾假期，口岸屆時會十分繁忙。”面對未來潛在的客流高峰，郭俊峯強調，入境處已做好充分準備，包括彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道等。



與此同時，入境處計劃增派保安人員協助維持秩序，並與警察、海關等部門強化合作機制，時刻監察各管制站的實時情況。“我們會適時靈活調配人手，將減少前線人員休假，盡量安排最多的同事開通櫃枱和e－道，令旅客流量得以疏導。”



提起日益增長的出入境市民和旅客，郭俊峯指出，入境處積極運用創新科技提升通關效率。入境處即將於機場入境大堂推出全新e－道功能，讓合資格香港居民在毋須預先登記下，入境時直接於指定e－道前刷臉即可快速入境，毋須出示旅行證件或掃描二維碼。

