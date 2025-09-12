中風年輕化　40歲病人爆煲

中風有機會“病從口入”，尋常的杯麵及即食麵也可能是元兇，悄悄推高中風風險。 (圖片來源：香港大學中風研究組) (圖片由AI生成) 中評社香港9月12日電／香港文匯報報導，據香港大學中風研究組主任，香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）臨床醫學學院內科學系臨床副教授劉巨基醫生



作為本港第四號殺手，每年奪取近3，000個生命，中風一直令人聞“風”色變，公眾卻普遍以為只是防不勝防的“老人病”。有沒有想過，年輕如30至40多歲，也會罹患中風導致殘障？甚至，中風有機會“病從口入”，尋常的杯麵及即食麵也可能是元兇，悄悄推高中風風險。



中風是指血管阻塞或爆裂，導致的腦損傷。筆者治療中風患者多年，所領導的香港大學中風研究組（HKU Stroke），早前的研究發現，中風有年輕化趨勢，病患增長迅速。所謂年輕中風，意指年齡層介乎18至55歲的患者，他們仍處於求學或職涯發展，以至組織家庭的人生黃金期，中風卻令他們瞬間陷入殘疾以至死亡風險，康復後仍有機會有長期後遺症，形成患者及照顧者沉重的心理負擔。



55歲以下患者 20年增三成



至於研究顯示的中風年輕化，問題嚴峻，發病率由2001年每10萬年輕人，有42人中風，急升至2021年的60人，增幅近三成。再者年輕人中風的風險因素，與三高特別是高血壓，息息相關。



近日有兩宗中風個案，患者分別為30多歲及40出頭。其中一位患者於20歲，已確診糖尿病及高血壓，需服用十多種藥物控制病情。另一位則血壓長期失控。



眼見兩人不約而同，盛年時期已罹患高血壓這高危因素，背後是否有一些原因或共通點？問診瞭解病人的日常生活後發現，兩人的飲食習慣欠佳，而且同樣習慣以杯麵及即食麵作正餐，貪其方便快捷。



他們不知道的是，杯麵及即食麵均是高鈉食品，而高鈉容易引發高血壓。已有醫學研究指出，進食含有高鈉的即食麵愈多，患上高血壓風險愈高。而高血壓是引發中風的最重要風險因素。可見病從口入，環環相扣。

