美國海軍學院發生槍擊致1人受傷
2025-09-12 12:30:26
美國海軍學院發生槍擊致1人受傷（圖源：央視新聞）
中評社北京9月12日電／據央視新聞報導，當地時間9月11日，美國馬里蘭州安納波利斯海軍學院在接到威脅報告後實施封鎖，一名學員中槍。該學員在校內避險時誤將一名執法人員當作威脅，並用訓練武器擊中對方，警方隨後開槍將其擊傷。傷者已被直升機送醫。目前當局確認校內並無“主動槍手”。
現場目擊者稱，學院入口處有武裝警衛把守，空中有直升機盤旋。海軍學院與當地警方正在聯合調查。州長辦公室聲明稱，目前沒有可信威脅指向海軍學院。
