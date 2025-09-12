全國擊劍錦標賽收官　廣東隊獲滿額席位

中評社北京9月12日電／據新華網報導，2025年全國擊劍錦標賽暨全運會預賽第三站11日在無錫收官，安徽隊、福建隊分別奪得女子重劍、男子花劍團體賽冠軍。廣東隊全部團體項目均進入前八，成為本站比賽最大贏家。



女重團體決賽在去年全錦賽冠亞軍遼寧隊與安徽隊之間展開。兩隊開局後進入狀態較慢，隨後在前五局比分交替領先，最大分差為第一局的3分。第六局比賽唐君瑤打出單局6：2的精彩表現，為安徽隊確立了3分的領先優勢。隨後安徽隊將優勢保持到終場，以45：41取勝。



“拿到冠軍、進入全運會對於我們整個隊伍來說都是一種激勵。感謝我的隊友，她們頂住了壓力，給了我很大的支持。我個人來說，還需要在心態、技術方面進行提升，爭取在全運會有更好的發揮。”唐君瑤說。



男花團體賽決賽由衛冕冠軍福建隊對陣江蘇隊。由本站個人賽冠亞軍許傑、陳海威領銜的福建隊開局慢熱，在六局過後以28：30落後江蘇隊。第七局老將陳偉全加強進攻，單局7：2的強勢表現為福建隊反超比分。最終福建隊45：38有驚無險地戰勝江蘇隊，成功衛冕。



陳海威賽後表示：“江蘇隊給了我們很大衝擊，我們進入狀態比較慢，直到第六局才慢慢地追回來。接下來先好好恢復身體，調整狀態，全力以赴為全運會做好準備。”



10日，廣東隊、遼寧隊分別獲得女子佩劍、男子重劍團體冠軍。



根據《第十五屆全國運動會擊劍項目資格賽競賽規程》，本站比賽每劍種團體賽前八名的隊伍將獲得全運會團體賽資格，同時其三名正選運動員自動獲得決賽個人賽資格。廣東隊本站比賽發揮出色，在男、女花劍、佩劍、重劍團體賽六個小項中均進入前八名，獲得全運會擊劍項目滿額參賽資格。