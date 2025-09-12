女曲亞洲杯：中國隊提前鎖定決賽席位

中評社北京9月12日電／據新華網報導，在11日晚進行的2025年女子曲棍球亞洲杯超級四強排位賽中，中國女曲4：1擊敗印度隊，排位賽取得兩連勝，提前一輪鎖定決賽席位。



印度隊目前世界排名第九，是中國女曲在本屆亞洲杯上最主要的對手。比賽開始後，中國女曲通過下底傳中，由鄒妹容破門率先打破僵局。第二節比賽，雙方互有進攻但均未能得分，中國女曲半場1：0領先。



易邊再戰，中國女曲抓住印度隊弧內失誤，陳陽破門得分，中國女曲2：0領先。隨後的比賽中，印度隊利用一次反擊機會，弧頂反手射門扳回一分。第四節比賽，印度隊23米線內故意犯規，譚金僮利用短角球機會將比分擴大至3：1。終場前，中國女曲抓住快速反擊機會在弧內打出精準配合，鄒妹容再得一分，最終中國女曲4：1獲勝。



超級四強排位賽兩輪過後，中國女曲兩戰兩勝積6分，印度隊一勝一負積3分，韓國隊和日本隊一平一負各積1分，這也意味著中國女曲已經提前一輪鎖定排位賽前兩名，順利晉級本次亞洲杯最後的冠軍爭奪戰。



下一場比賽，中國女曲將對陣韓國隊。在此前的小組賽中，中國女曲曾3：0戰勝韓國隊。



在稍早進行的5到8名排位賽中，馬來西亞隊6：2戰勝泰國隊，新加坡隊3：1擊敗中國台北隊。