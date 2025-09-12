中評社北京9月12日電／網評：合作求變 譜寫“一帶一路”新篇章



來源：文匯網 作者：嚴剛（立法會議員）



以“合作求變 共建未來”為主題的第十屆“一帶一路高峰論壇”10日至11日在香港隆重舉行，逾6，000名全球政商領袖齊聚，達成36項企業與企業之間的協議和交易，總值近10億美元。這一盛況充分彰顯香港作為“超級聯繫人”和“超級增值人”的國際影響力和合作成果，亦讓全球感受到香港的吸引力與獨特價值。此次盛會更印證，在“一國兩制”制度保駕護航下，香港積極投入“一帶一路”建設中，“背靠祖國、聯通世界”的優勢愈發清晰，將為國家發展大局作出更大貢獻。



“一帶一路”倡議提出12年來，通過深化戰略對接與政策協調，截至2023年10月，已促成了超過150個國家與30多個國際組織的積極參與；特別是在基礎設施互聯互通方面，成功建設了多個標誌性項目，推動了陸、海、天、網“四位一體”的互聯互通，建設了3，000多個務實項目，帶動了1萬億美元的投資。“一帶一路”倡議對支持發展中國家充分發揮自己優勢推進工業化、推進經濟發展，起了重要作用；同時，也促進了各國之間相互分享發展經驗和成果，為解決全球發展難題和完善全球治理體系作出了積極貢獻，開辟了人類共同發展的新路徑。



香港有廣闊合作空間



正如國家主席習近平2023年10月在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式上的主旨演講所言，“一帶一路”倡議以互聯互通為主線，同各國加強政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，為世界經濟增長注入新動能，為全球發展開辟新空間，為國際經濟合作打造新平台。世界銀行的研究報告指出，到2030年，共建“一帶一路”有望幫助全球760萬人擺脫極端貧困、3，200萬人擺脫中度貧困，並將使共建國家貿易增長2.8%至9.7%、全球貿易增長1.7%至6.2%。