中評社北京9月12日電／網評：務實解決爭議 彰顯香港多元包容



來源：文匯網 作者：盧偉國（立法會議員、香港經濟民生聯盟主席）



立法會近日大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》，成為完善選舉制度以來首宗被否決的特區政府法案。社會各界應以平常心看待，應該視之為妥善解決爭議的成功“案例”：行政、立法、司法三方各司其職，互相尊重，司法機構依法行使審判權不受干擾，行政機關亦尊重法院的判決。儘管面對關於同性伴侶關係這個在社會上極具爭議的議題，特區政府仍抱著事不避難的態度，在法院訂立的期限內擬定並提出法案，並全力配合立法會的審議工作，值得肯定。立法會亦依法審議法案，法案委員會更邀請公眾提供書面意見，秉持務實、客觀取態。筆者深信社會各界，包括行政機關和司法機關，也會尊重立法會的審議結果，強化三方良性互動，進一步彰顯香港社會各方多元包容的優勢。



為履行終審法院於2023年就岑子傑案頒布的命令，特區政府提出條例草案，旨在設立同性伴侶關係登記制度，申請登記的條件，是同性伴侶必須已在香港以外的地區，根據當地法律締結了有效的同性伴侶關係。成功登記後，他們在香港的關係將獲得“法律承認”，並隨之享有在醫療、處理身後事等方面的權利與責任。



然而，在“法律承認”的問題上，社會比較關注。《條例草案》對登記條件的規定比較寬鬆。根據相關條文，任何人甚至無需離開香港，只需透過網絡，在一個承認遙距註冊的海外司法管轄區進行登記，便能在港申請登記獲得法律承認。這無疑會令整個登記制度的嚴肅性蕩然無存，在觀感上與在香港直接註冊同性婚姻幾乎沒有分別。這個擬議的替代框架，實質上是建立一個“類婚姻”的安排。市民擔心會令本港婚姻制度“打開缺口”，“變相承認同性婚姻”。



面對終審法院的判決，我們必須尊重法治。但如何履行判決，則需要智慧和審慎。法院要求的是一個能滿足同性伴侶“基本社會需求”的有效法律保障。特區政府可否探討，透過修訂個別法例或引入更具針對性的行政措施及授權機制，來處理同性伴侶在醫療、遺產繼承等方面遇到的實際困難？