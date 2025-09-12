中評社北京9月12日電／網評：香港向全球旅遊業展示新典範



來源：文匯網 作者：莫偉庭（旅遊業策略委員會委員、香港迪士尼樂園度假區行政總裁）



香港旅遊業正處於轉型升級的關鍵時期。透過特區政府資助、大型盛事，以及宣傳推廣，我們的城巿正努力增強旅遊業吸引力，重燃旅客對香港的興趣。然而，如何維護反彈趨勢的長尾效應，使之成為長期的復甦勢頭，才是我們須持續思考的課題。問題的關鍵不在於折扣優惠，而在於為旅客創造難忘的回憶。



香港以活力、多元和國際聯繫聞名，如今更應發揮自身獨特優勢，為旅客帶來情感共鳴、文化豐富且難以忘懷的體驗。現今旅遊業，“體驗”已成為新價值，而最珍貴的體驗，正是能夠激發喜悅、創造回憶，並燃起他們日後多次訪港的渴求。



深入社群實現夢想



香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）見證了以“體驗”為首的策略成效與優勢。於2024財政年度，我們創下開園以來最亮麗的成績，不靠減價促銷，而聚焦提升賓客體驗。我們細心聆聽賓客需求，貼合他們不斷轉變的喜好，提供沉浸式兼貼心的旅遊體驗，引發共鳴。從廣受歡迎的“森林河流之旅”與船長互動，到全球首個及最大型的“魔雪奇緣世界”隆重登場，我們的策略就是把歷久彌新的奇妙體驗帶給每一位賓客。



今年正值香港迪士尼慶祝20周年，這個重要里程碑正好提醒我們，香港迪士尼不單與本港旅遊業發展一榮俱榮，亦深入社群，一同成長。我們不僅是一個旅遊景點，更加是一個讓賓客和演藝人員實現夢想的地方。我們扎根香港，引發文化共鳴，積極參與社會事務，確立對香港的承諾，建立信任和良好信譽。



即使在經濟不明朗期間，我們對持續向團隊和旅遊產品投放資源的理念，始終如一，從不間斷。近年來香港迪士尼銳意打造嶄新體驗，例如華麗變身的“奇妙夢想城堡”、日間城堡表演“迪士尼尋夢奇緣”、晚上的“迪士尼星夢光影之旅”，還有“魔雪奇緣世界”登場。每一次創新升級，都展示我們推動賓客再訪和吸引更多環球旅客到訪的不懈努力。