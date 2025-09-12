中評社北京9月12日電／網評：傳頌抗戰英雄故事 深化愛國主義教育



來源：文匯網 作者：陳月明（立法會議員、打鼓嶺鄉事委員會主席）



紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會9月3日在北京隆重舉行，作為香港代表團的成員之一，筆者有幸在現場參與這次盛會，深感榮幸，心潮澎湃，深深為國家走向繁榮富強、民族自信蒸蒸日上感到自豪。大會開始前，國家主席習近平在天安門城樓上，親切地與6名抗戰老戰士代表一一握手，並說“老英雄好！”當中包括東江縱隊港九獨立大隊老戰士羅競輝，這是香港的驕傲，我們應傳承好老戰士的紅色基因，學習抗戰先輩們的勇敢和愛國情懷，為國家富強，民族復興作出更大貢獻。



香港同胞素有愛國光榮傳統，在日軍入侵中國後，香港的愛國民眾已經以各種不同方式，參與抗日戰爭，有熱血青年北上抗日，有人捐錢捐物支援抗日，還有知識青年在香港社會宣傳抗日，反對日本軍國主義，支持正義，反對侵略戰爭。



在香港淪陷的三年零八個月，在中國共產黨的領導下，東江縱隊港九獨立大隊堅持抗戰，保家衛國，用簡陋的武器，與侵佔香港的侵華日軍展開持久的戰爭，鋤奸殺敵、營救盟軍，成功營救了一批抗戰初期轉移到香港的抗日文化名人，為中國取得全面抗戰勝利，作出不朽的貢獻。



東江縱隊港九獨立大隊英勇抗戰的歷史，在港英年代被有意地忽略，但絕不會被中國人民忘卻。位於沙頭角烏蛟騰村的烏蛟騰抗日英烈紀念碑，以及位於西貢斬竹灣大網仔公路旁的斬竹灣抗日英烈紀念碑，被列入國家級抗戰紀念設施、遺址；特區政府多個郊野公園設立中共抗戰遺址紀念牌匾，加上沙頭角抗戰紀念館、沙頭角抗戰文物徑，以及香港抗戰及海防博物館等，都記錄著香港同胞英勇抗戰的光榮歷史。