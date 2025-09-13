中評記者手記：閱兵檢閱車車牌有何深意

習主席乘坐的檢閱車車牌位置懸掛著一枚鮮紅國徽（中評社 林艶攝） 中評社北京9月13日電（記者 林艶後續報導）9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式在北京天安門廣場隆重舉行。此次閱兵中，檢閱車所懸掛的三個車牌號：國徽、1945及2025格外引入注目，也成為中評社記者難忘的細節。在日常生活中，極少見到如此特殊的車牌設計，這背後究竟蘊含了怎樣的深意？



中評社記者現場看到，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平乘坐紅旗檢閱車，從金水橋自西向東穩穩駛入長安街。最令人矚目的，是習主席乘坐的這輛檢閱車並未懸掛常規車牌，而是以一枚鮮紅國徽取代，這一抹中國紅被網友譽為“中國最牛車牌”，令人印象深刻。



回顧過往，2015年是國徽首次被用作閱兵檢閱車車牌出現在大眾視野。再往前看，2009年時任中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席胡錦濤檢閱三軍時所乘坐的閱兵車車牌是“京V·02009”；1999年時任中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席江澤民則乘坐懸掛“甲A·02156”的檢閱車。



這一細致用心安排，源於國家記憶的傳承。2014年2月27日，全國人大常委會第七次會議27日下午經表決通過，決定將9月3日確定為中國人民抗日戰爭勝利紀念日。這是中國首個法定的“中國人民抗日戰爭勝利紀念日”，2015年也是中國首次舉行以抗爭勝利為主題的閱兵式。自此，首長的閱兵車車牌正式改為國徽。



此次閱兵，還有兩個“特製”的車牌號：“1945”和“2025”。其中，“1945”象徵著抗戰勝利的節點，代表著無數英烈的犧牲和奉獻，提醒人們銘記歷史、緬懷先烈。“2025”則寓意著新時代邁向民族復興的當下節點，意在勇擔使命、開創未來。



值得一提的是，在閱兵式中，懸掛“1945”車牌的檢閱車始終緊隨首長，且立麥前座位空置。這一細節意味深長，它並非真正的“空車”，而是象徵著滿載英烈的的檢閱車，是對無數無名英雄的深切緬懷，更是盛世中國對他們發出的隆重邀請。

