【
大
中
小
】 【
打 印
】
澤連斯基會見美國烏克蘭事務特使凱洛格
http://www.CRNTT.com
2025-09-12 16:53:21
澤連斯基會見美國烏克蘭事務特使凱洛格（圖源：央視新聞）
中評社北京9月12日電／據央視新聞報導，當地時間9月11日，烏克蘭總統澤連斯基會見了到訪的美國烏克蘭事務特使凱洛格，雙方就如何實現和平與加強烏克蘭安全展開了深入討論。
澤連斯基稱，雙方會談重點涉及多個方向的合作，包括在“烏克蘭優先需求清單”機制下為“愛國者”防空系統的生產和採購提供資金，以及烏方提出的與美國進行無人機和武器聯合生產的雙邊協議等。
澤連斯基強調，烏方期待美方的積極回應。澤連斯基還表示，三方領導人會晤是結束衝突的最高效形式。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
澤連斯基：已抓獲槍殺烏前議長的嫌疑人
(2025-09-01 14:56:09)
澤連斯基：俄對烏再次發動大規模空襲
(2025-08-22 10:53:37)
白宮稱普京承諾與澤連斯基會面
(2025-08-20 17:16:45)
默茨稱普京同意在未來兩周內會晤澤連斯基
(2025-08-19 11:08:14)
特朗普政府連續發聲為美烏總統會晤“定調”
(2025-08-18 13:20:19)
特朗普和澤連斯基要怎麼談
(2025-08-18 13:12:16)
澤連斯基：停火是結束俄烏衝突關鍵要素
(2025-08-17 16:27:19)
特朗普將與澤連斯基和歐洲盟友舉行線上會議
(2025-08-13 14:06:18)
澤連斯基與莫迪電話討論雙邊合作和外交局勢
(2025-08-12 12:45:42)
白宮或讓澤連斯基“旁聽”美俄首腦會
(2025-08-11 18:30:29)