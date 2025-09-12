澤連斯基會見美國烏克蘭事務特使凱洛格（圖源：央視新聞） 中評社北京9月12日電／據央視新聞報導，當地時間9月11日，烏克蘭總統澤連斯基會見了到訪的美國烏克蘭事務特使凱洛格，雙方就如何實現和平與加強烏克蘭安全展開了深入討論。



澤連斯基稱，雙方會談重點涉及多個方向的合作，包括在“烏克蘭優先需求清單”機制下為“愛國者”防空系統的生產和採購提供資金，以及烏方提出的與美國進行無人機和武器聯合生產的雙邊協議等。



澤連斯基強調，烏方期待美方的積極回應。澤連斯基還表示，三方領導人會晤是結束衝突的最高效形式。