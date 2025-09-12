【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本在野黨遞交文件要求盡早召開臨時國會
http://www.CRNTT.com
2025-09-12 18:39:40
日本在野黨遞交書面文件 要求盡早召開臨時國會（圖源：央視新聞）
中評社北京9月12日電／據央視新聞報導，9月11日，日本立憲民主黨等九個在野黨向日本國會參議院議長遞交書面請求，稱不能因為日本自民黨內部混亂導致的政治真空長期存續，要求盡早召開臨時國會。
10日，在野黨也向日本國會眾議院議長遞交了同樣的書面請求。此前，日本首相石破茂7日召開記者會，宣布辭去自民黨總裁職務。日本自民黨9日決定於10月4日舉行自民黨總裁選舉。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本自民黨有意於10月4日舉行黨總裁選舉
(2025-09-09 14:41:32)
石破茂辭職 東京股市上漲
(2025-09-08 17:00:30)
首相石破茂辭職，日本何時走出政治泥淖？
(2025-09-08 13:35:09)
自民黨逼宮 日本首相石破茂閃電辭職
(2025-09-08 12:20:39)
石破茂“體面”辭職 日政壇“一地雞毛”
(2025-09-08 10:59:04)
日本放送協會：首相石破茂已決定辭職
(2025-09-07 14:53:57)
日本投降80周年 石破茂避談責任
(2025-08-16 11:29:22)
日本首相石破茂向靖國神社獻祭祀費
(2025-08-15 18:05:07)
自民黨內辭職呼聲再起 石破茂重申留任意向
(2025-08-09 12:20:12)
日本自民黨將召開總會 或討論石破茂去留
(2025-07-30 14:48:09)