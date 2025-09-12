日本在野黨遞交文件要求盡早召開臨時國會

日本在野黨遞交書面文件 要求盡早召開臨時國會（圖源：央視新聞） 中評社北京9月12日電／據央視新聞報導，9月11日，日本立憲民主黨等九個在野黨向日本國會參議院議長遞交書面請求，稱不能因為日本自民黨內部混亂導致的政治真空長期存續，要求盡早召開臨時國會。



10日，在野黨也向日本國會眾議院議長遞交了同樣的書面請求。此前，日本首相石破茂7日召開記者會，宣布辭去自民黨總裁職務。日本自民黨9日決定於10月4日舉行自民黨總裁選舉。