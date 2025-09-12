約8600萬年前的恐龍蛋有了“出生證明”

圖為原址保護的恐龍蛋化石。（湖北省地質科學研究院供圖） 中評社北京9月12日電／據新華網報導，位於漢江中上游秦巴山區的一群恐龍蛋化石終於確定了“年齡”。湖北省地質科學研究院、陝西省地質調查院、西安交通大學和中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的專家聯合組成科研團隊日前研究確認，湖北十堰青龍山的恐龍蛋化石形成於距今約8600萬年前。9月11日，科研團隊將這一研究成果刊發在權威期刊《地球科學前沿》上，為這些恐龍蛋化石核發了“出生證明”。



論文通訊作者、湖北省地質科學研究院研究員趙璧介紹，團隊首次將碳酸鹽定年技術成功應用於白堊紀恐龍蛋研究領域，測定出青龍山恐龍蛋化石蛋殼內生物成因方解石的形成年齡為距今8765萬年至8417萬年。“這一時期全球氣候發生了顯著變化，從距今9300萬年開始，從典型的溫室氣候逐步降溫。研究結果說明青龍山恐龍產蛋事件發生在這一全球降溫時段。”



據介紹，20世紀90年代，青龍山陸續發現恐龍蛋化石。2001年，國務院批准設立湖北青龍山恐龍蛋化石群國家級自然保護區。保護區現建有3個恐龍蛋化石遺址館，原址保護共計超過3000枚恐龍蛋化石。但在此前，這些恐龍蛋的具體形成年齡，一直是科研人員不斷探索的難題。



趙璧表示，此次研究尚未全面涵蓋青龍山埋藏恐龍蛋化石的所有層位，尚不能完全恢復本區恐龍產蛋事件過程和建立本區恐龍蛋形態演化的時間軸，相關科學問題有待更深入的研究來回答。但這一研究成果將為進一步查明全球不同恐龍蛋化石埋藏時間和分析其演化脈絡提供全新的研究思路，將為繪制更高精度古氣候變化曲線和深入探討遠古地球環境變化規律、恐龍演化與滅絕之謎等重大科學問題提供新的理論工具。