央企紀檢監察機構與地方紀委監委深化配合

中評社北京9月12日電／據中國紀檢監察報報導，習近平總書記強調，國有企業是中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎，是我們黨執政興國的重要支柱和依靠力量。二十屆中央紀委四次全會對國企領域系統整治作出部署。深入貫徹落實中央紀委四次全會部署，央企紀檢監察機構與地方紀委監委積極探索協作路徑，通過優化聯合辦案、協同監督、信息共享等機制，推動監督力量整合、監督質效提升，持續深化正風肅紀反腐，有效維護國有資產安全。



辦案是最有力的監督。中國石油化工集團某下屬公司原黨委書記張某涉嫌受賄犯罪案，是中央紀委國家監委駐中國石油化工集團有限公司紀檢監察組與山西省監委協作查辦的典型案件。駐中國石化紀檢監察組主要負責同志介紹，該案既有直接收受財物等傳統受賄行為，又涉及“以借為名”收受房產、安排行賄人代持資產等新型腐敗和隱性腐敗問題。辦案過程中，聯合專案組堅持系統思維，強化協同配合，建立線索研判、證據共用、行動協同的一體化辦案機制，聚焦重點，深入總結新型腐敗和隱性腐敗特點規律，靶向發力、精準定性。



在總結辦案經驗基礎上，雙方制定聯合辦案標準化工作指引，推動個案攻堅成果轉化為長效機制，為精準懲治新型腐敗和隱性腐敗、強化警示教育、加強能源企業治理提供有益借鑒。“下一步，將深化拓展協作成果運用，不斷提升監督質效，推動紀檢監察工作高質量發展。”山西省紀委監委主要負責同志表示。



針對央企下屬企業監督力量相對薄弱等特點，中央紀委國家監委駐中國第一汽車集團有限公司紀檢監察組強化與地方紀委監委協作，建立信息共享、協同監督工作機制，拓展問題發現渠道。在吉林、天津、四川等地紀委監委支持配合下，該紀檢監察組緊盯重要時間節點和重點領域，運用大數據篩查等方式，深挖細查收送禮品禮金、違規吃喝、公車私用等“四風”問題，並通過地方紀委監委協調市場監管、稅務等部門，及時掌握企業黨員幹部的違紀違法問題線索。



“上半年，我們多次到吉林、江蘇等地對接聯合監督、辦案事宜，推動優勢互補、信息互通。”駐中國一汽紀檢監察組主要負責同志表示，將堅持實事求是，強化與地方紀委監委聯合監督，確保問題查清、處理到位、責任落實。