“龍宮”小行星母天體存在冰的時間超十億年

中評社北京9月12日電／據新華網報導，日本東京大學、海洋研究開發機構等11日聯合發布新聞公報說，對采自“龍宮”小行星的岩石樣本進行分析後發現，“龍宮”母天體上曾有以冰的形式存在的水，並且冰存在的時間超過10億年。



這為研究碳質小行星化學組成的變化、軌道的變遷、地球水的起源等提供了重要線索。相關論文已發表在新一期英國《自然》雜誌上。



學界有觀點認為，由冰、有機物和礦物塵埃積聚形成的原始碳質小行星在約45.6億年前誕生於太陽系外側，其中的一部分後來移動到太陽系內側，給地球帶來水和碳等物質。碳質小行星的碎片現在還會以隕石的形式掉落到地球上。



東京大學領銜的國際團隊開展了這項研究。據公報介紹，日本“隼鳥2”號探測器探測並采樣的“龍宮”是一顆直徑約1千米的碳質小行星，是其母天體被別的天體撞擊解體、碎片聚集在一起形成的。母天體就是個頭更大的碳質小行星。



此前研究發現，碳質小行星誕生後數百萬年間，上面的冰融化形成的水和岩石發生反應，形成含水礦物。像現在“龍宮”的樣本中所含水幾乎全部是以含水礦物的羥基的形式存在。那麼，含水礦物以外的水在碳質小行星上存在多久，這些水此後又是如何消失的呢？



本項研究中，研究團隊借助鑥和鉿的同位素來探索碳質小行星上水的去向。團隊基於對“龍宮”樣本以及6塊碳質隕石的分析，認為在這顆碳質小行星的母天體上，冰存在了10億年以上，天體撞擊發生時，冰融化成水流出。



這項研究的結果表明，除了含水礦物，碳質小行星也可能以冰的形式給地球帶來水。這種情況下，碳質小行星保有水的總量達到自身質量的20%至30%，相當於此前推測的2至3倍。



不過，圍繞碳質小行星的水還有很多疑問，未來還需要研究人員進一步分析來解答。