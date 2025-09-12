新技術為狡猾癌細胞貼上“通緝令”

中評社北京9月12日電／據科技日報報導，記者11日從中國科學院分子細胞科學卓越創新中心獲悉，該中心韓碩研究團隊通過開發一種深紅光或超聲波響應的工程化納米酶，將鄰近標記技術改造為一種強大的“治療武器”。小鼠實驗顯示，通過在腫瘤上人為製造出難以逃逸的靶點，不僅有望解決免疫療法中的核心難題，更能激發體內持久而強大的全身性抗腫瘤效應。相關研究成果9月10日在線發表在國際學術期刊《自然》上。



鄰近標記技術能在細胞的特定位置，催化並標記周圍的環境，這使得科學家能夠精準識別特定分子在微觀世界中的“社交圈”，研究團隊可利用鄰近標記技術主動改造細胞。“在癌症免疫治療中，需要足夠強、足夠多的抗原密度，免疫細胞才能發起攻擊，但癌細胞表面的天然信號往往非常稀疏。”韓碩解釋，團隊通過化學催化反應在腫瘤細胞表面增加人工抗原密度，將其抗原密度擴增至100倍以上，顯著增強免疫識別效率，進而增強免疫殺傷力。



在實驗小鼠中，研究人員通過深紅光或超聲波對工程化納米酶下達標記指令，在癌細胞表面製造出一個強大的人造靶標。隨後，一種特製的雙特異性T細胞接合劑被引入，它能同時抓住癌細胞的人工抗原“補丁”和免疫T細胞。這種高密度的標記，能促使T細胞表面的相關識別受體高效聚集，觸發T細胞的“最強攻擊模式”，從而精準地對光或超聲波引導的部位實施毀滅性打擊。



當癌細胞被摧毀後，其內部更多腫瘤相關抗原會暴露出來。這些新線索會被抗原呈遞細胞等免疫系統的“情報部門”獲取，並傳遞至全身免疫系統，幫助免疫系統學會自主識別。此時，免疫系統不僅能主動攻擊遠處逃逸的“同夥”，還能形成長期記憶，其效果如同為機體接種了“腫瘤疫苗”。



目前，該研究在實驗小鼠和體外臨床腫瘤樣本中均取得良好療效，有望為開發更智能、更高效的下一代免疫療法開辟全新的道路。韓碩介紹：“體外試驗中，免疫激活和殺傷效率較非抗原擴增的傳統方法顯著提升。在小鼠試驗中，小鼠的原發腫瘤體積縮小80%以上，同時遠端未治療的腫瘤也因免疫系統激活同步得到抑制。長期實驗顯示，被治愈的小鼠對二次腫瘤接種具備完全免疫能力，可誘導長效的免疫記憶。”